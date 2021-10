Die PS5 macht sich noch immer rar, selbst größere Kontingente sind innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. MediaMarkt und Saturn haben jetzt in Verbindung mit O2 erneut ein Paket geschnürt, das für alle Interessant ist, die auf der Suche nach der Konsole und einem neuen Handyvertrag sind. Laut den Händlern beträgt die Lieferzeit der Konsole 2-3 Wochen. Drei Spiele gibt es außerdem dazu.

PS5 kaufen: Lohnt sich das Angebot?

Ob das Angebot für euch in Frage kommt, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Der O2 Free M Boost Vertrag mit 40 GB Datenvolumen ist ziemlich groß. Diese Datenmenge nutzen nur die wenigsten tatsächlich aus. Hier sind alle Details des Vertrags:

Einmaliger Gerätepreis: 99 Euro

Versandkosten: 9,95 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Grundpreis: 34,99 Euro/mtl.

Da die Mindestlaufzeit des Vertrags 24 Monate beträgt, bezahlt ihr also insgesamt 988,70 Euro verteilt auf zwei Jahre. 148,94 Euro werden sofort fällig, danach zahlt ihr monatlich 34,99 Euro.

Gehen wir von einer PS5 zum UVP von 499 Euro und dem selben Tarif (wird direkt von O2 zu den selben Konditionen angeboten), sowie den aktuellen Preisen der Spiele aus, kommen wir auf insgesamt 1567,72 Euro. Im Vergleich zum Einzelkauf spart ihr also insgesamt 579,02 Euro! In beiden Fällen habt ihr außerdem die Möglichkeit, einen Wechselbonus von genau 100 Euro mitzunehmen, wenn ihr euch für die Rufnummermitnahme entscheidet.

PS5 Spielebundle: Diese drei Games gibt es dazu

Neben der PS5 und dem Handyvertrag liegen dem Bundle auch noch drei echte Kracher-Titel bei. Der Directors Cut von Ghost of Tushima schickt euch ins für die Next Gen optimierte feudale Japan. Ihr begleitet den jungen Samurai Jin Sakai auf seiner Reise durch die Heimat, die von mongolischen Angreifern besetzt wird. Ebenfalls enthalten ist die Story-Erweiterung Iki Island.

Deathloop ist bisher das Shooter-Highlight des Jahres. Die Macher von Dishonored schicken euch in die Zeitschleife, wo ihr mit Geschick und guter Planung alle Bosse in nur einem Tag erledigen müsst. Was das Spiel taugt, könnt ihr im Test nachlesen:

Zu guter Letzt gehört auch noch der Directors Cut von Death Stranding zum Paket. Bei diesem außergewöhnlichen Erlebnis aus der Feder von Hideo Kojima scheiden sich die Geister. Die einen halten es für überbewertet, die anderen für ein Highlight. So oder so gibt es aber kaum jemanden, der keine Meinung dazu hat, was durchaus für das Spiel spricht.

PS5 kaufen: Wann ist die Konsole wieder verfügbar?

Verkaufsaktionen der PS5 vorherzusagen ist aktuell in etwa so schwer wie Spiele von From Software. Zu unregelmäßig steht die Konsole bei den Händlern im virtuellen Regal, als dass man eine halbwegs bindende Aussage treffen könnte. Der Herbst ist aber bekanntlich Schnäppchenzeit und so haben sich die KollegInnen mal an eine Prognose zur Verfügbarkeit von Konsolen gewagt:

