Jetzt Handyvertrag zum Toppreis sichern: Holt euch 5 GB & Allnet-Flat für nur 4,99€

Bei Sim.de könnt ihr jetzt für kurze Zeit ein sehr günstiges Tarifangebot bekommen: Für einen Handyvertrag mit Telefon- und SMS-Flatrate sowie 5 GB LTE-Datenvolumen im Netz von Telefonica zahlt ihr nur noch 4,99€ im Monat. Laut Anbieter kostet der Tarif normalerweise 6,99€ und enthält nur 2 GB. Das Sonderangebot gilt nur noch bis 11 Uhr vormittags am 14. Juni. Hier findet ihr es:

Ihr könnt wählen zwischen eine Tarifoption ohne Mindestvertragslaufzeit, aber dafür mit einem einmaligen Bereitstellungspreis von 19,99€, und einer zweiten Option mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit, bei der der einmalige Bereitstellungspreis wegfällt. Unabhängig davon, wofür ihr euch entscheidet, bleibt der monatliche Grundpreis dauerhaft bei 4,99€. Eine nachträgliche Erhöhung gibt es nicht.

Wie günstig ist das Tarifangebot von Sim.de?

Vergleich zu anderen Anbietern: Wir haben uns auf Vergleichsplattformen umgesehen und keinen vergleichbaren Tarif mit Allnet-Flat und 5 GB Datenvolumen gefunden, der so günstig zu bekommen wäre. Selbst bei 4 GB Datenvolumen war kein Tarif zu finden, der dauerhaft und nicht zur zeitlich begrenzt 4,99€ oder noch weniger kostet. Wenn ihr aber etwas mehr Datenvolumen wollt, gibt es für einen geringen Aufpreis Alternativen. So bietet etwa Handyvertrag.de (ebenso wie Sim.de eine Marke des Anbieters Drillisch) 6 GB für 5,99€ an.

Frühere Deals bei Sim.de: Auch bei Sim.de selbst sind derart günstige Tarifdeals selten. In der Regel bekommt man hier auch in günstigen Sonderangeboten für 4,99€ im Monat eher 3 oder 4 GB Datenvolumen, wie zum Beispiel im letzten ähnlichen Tarifdeal von Sim.de vor wenigen Wochen. Wir rechnen daher nicht damit, dass es bei Sim.de oder auch anderen Drillisch-Marken in den nächsten Monaten einen noch günstigeren Deal mit 5 GB Datenvolumen bzw. mit noch mehr Leistung für 4,99€ im Monat geben wird.