Das Harry Potter Brettspiel "Kampf um Hogwarts" könnt ihr euch aktuell mit 30% Rabatt bei Amazon schnappen!

Harry Potter Fans aufgepasst: Hogwarts Legacy ist nichts für euch oder ihr wollt noch mehr von der magischen Welt rund um Hogwarts erfahren? Keine Sorge, wir haben da etwas für euch. Bei Amazon gibt es derzeit das Brettspiel "Kampf um Hogwarts" im Angebot.

Das Brettspiel von Kosmos könnt ihr euch mit 30% Rabatt schnappen. Damit kostet es euch nur 37,99€ statt den ursprünglichen 54,99€. Somit könnt ihr euch nicht nur eine günstigere Hogwarts Legacy Alternative nach Hause holen, sondern sie auch gemeinsam mit euren Freunden spielen.

Mit dem Angebot bei Amazon steht einem gemeinsamen Gesellschaftsspiele Abend mit euren Liebsten nichts mehr im Wege!

Ein Muss für Harry Potter Fans!

Das Harry Potter Brettspiel "Kampf um Hogwarts" ist für alle Fans der Reihe ein absoluter Spielspaß. Mit bis zu drei weiteren Freunden könnt ihr euch bekannten Bösewichten wie Voldemort oder Draco Malfoy stellen. Was auch schön für die jenigen unter euch ist, die bisher noch nicht viel Erfahrungen in Deckbuilding Spielen sammeln konnten: Das Harry Potter Brettspiel ist wirklich super anfänger- und familienfreundlich.

Hier sieht ihr die einzelnen Bestandteile des Harry Potter Brettspiels.

Das System ist hierbei zu Beginn relativ einfach: Ihr sprecht Zaubersprüche aus oder spielt Gegenstände und Verbündete als Karten aus. Ab der 7. Runde müsst ihr dann zusätzlich noch die Horkruxe zerstören, vorausgesetzt ihr haltet euch an die Spielregeln.

Die mitgelieferten Karten, sowie das Spielbrett selbst, sind hierbei sehr detailverliebt gestaltet und aus hochwertigem Material. Insgesamt spiegelt das Design gut die bekannte Atmosphäre aus den Filmen wider.

Der Spielverlauf ist sehr klar. Die düsteren Aktionen der Bösewichte sind leicht zu verstehen, so dass man schnell in das Spiel eintauchen kann. Regelwerk: Am besten erschafft ihr euch hierbei eure eigenen Hausregeln. Das scheint laut den Bewertungen ganz gut zu klappen. Ansonsten ist das Spiel wirklich sehr herausfordernd, da ihr ab dem 7. Jahr einer wahren Schurken-Übermacht gegenüber steht.

Am besten erschafft ihr euch hierbei eure eigenen Hausregeln. Das scheint laut den Bewertungen ganz gut zu klappen. Ansonsten ist das Spiel wirklich sehr herausfordernd, da ihr ab dem 7. Jahr einer wahren Schurken-Übermacht gegenüber steht. Spieldauer: Diese wird von Runde zu Runde länger. Im 1. Schuljahr müsst ihr mit ca. einer Stunde Spielzeit rechnen. Das Spiel lässt sich aber auch gut pausieren.

Falls ihr also Lust auf einen entspannten Spieleabend habt, könnte Harry Potter "Kampf um Hogwarts" genau das richtige für euch sein. Ihr könnt eigene Regeln erschaffen, in eurer eigenen Geschwindigkeit spielen und in die Rollen eurer geliebten Charaktere aus der Reihe schlüpfen!