Alle 8 Harry-Potter-Filme im Angebot: Jetzt die Complete Collection mit Bonus-Szenen für rund 20€ schnappen!

Durch den Amazon Black Friday Sale könnt ihr euch jetzt alle Harry Potter-Filme inklusive Extras günstig auf DVD oder Blu-ray schnappen.

Durch den Amazon Black Friday 2024 könnt ihr euch gerade die Harry Potter Complete Collection mit allen acht Filmen inklusive Extras und nicht in der Kinofassung enthaltenen Szenen zum Top-Preis schnappen. Sowohl die normalen Blu-ray- und DVD-Versionen als auch die 4K-Variante für all jene, die sich in bestmöglicher Qualität verzaubern lassen wollen, sind im Angebot. Bei der günstigsten Version zahlt ihr nur noch 20,97€ für das Gesamtpaket. Hier findet ihr die Deals:

Der Amazon Black Friday Sale 2024 läuft noch bis zum 2. Dezember und bietet zehntausende Sonderangebote, darunter Filme, 4K-Fernseher, Handys und natürlich auch Spiele für PS5, Xbox und Switch und vieles mehr. Im Laufe des Sales dürften noch neue Angebote hinzukommen, insbesondere am richtigen Black Friday, der am 29. November stattfindet, ist mit neuen Top-Angeboten zu rechnen. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über alle aktuellen Deals:

Denkt daran, dass die besten Angebote schon lange vor dem Ende des Sales ausverkauft sein könnten. Deshalb solltet ihr besser möglichst schnell einen Blick auf die Deals werfen.

Was bietet die Harry Potter Complete Collection?

Die Harry Potter Complete Collection liefert euch alle acht Filme in einem jeweils eigenen Case und noch einige Extras obendrauf.

Mit der Harry Potter Complete Collection bekommt ihr alle acht Filme und Extras mit einer Gesamtlaufzeit von 25 Stunden und 12 Minuten in einem Paket. Unabhängig davon, für welche Version ihr euch entscheidet, wird euch jeder der Filme in einem eigenen Case und alle zusammen in einem schicken Pappschuber geliefert. Das Design unterscheidet sich allerdings je nach Version.

Die Extras fallen von Film zu Film unterschiedlich aus. Zum Teil bekommt ihr einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten oder Interviews mit den Schauspielern, in manchen Fällen sind sogar herausgeschnittene Szenen enthalten. Der zweite Film liegt beispielsweise in der Extended-Version vor, in der einige Szenen deutlich länger sind als in der Kinofassung, darunter beispielsweise Harrys und Rons Aufeinandertreffen mit der Peitschenden Weide.

Dank all dieser Extras kann sich der Kauf für Fans sogar dann lohnen, wenn ihr die Filme schon oft gesehen habt und praktisch auswendig kennt. Das gilt natürlich vor allem jetzt zum günstigen Preis im Amazon Black Friday Sale:

