"Ich bin der echte Harry Potter": Hollywood-Star zeigt Daniel Radcliffe eine Narbe auf der Stirn und teilt die traurige Geschichte dahinter

Harry Potter-Star Daniel Radcliffe scheint einer der nettesten Schauspieler überhaupt zu sein. Die Story von Mariska Hargitay ist hingegen gleichermaßen schön wie traurig.

Profilbild von David Molke

David Molke
12.06.2026 | 19:30 Uhr

Harry Potter wurde in der ersten großen Verfilmung von Daniel Radcliffe gespielt. (© Warner Bros.) Harry Potter wurde in der ersten großen Verfilmung von Daniel Radcliffe gespielt. (© Warner Bros.)

Daniel Radcliffe ist schon im Kindesalter durch seine Harry Potter-Rolle berühmt geworden. Mittlerweile kann sich der Mega-Star aber aussuchen, was er spielt – und wählt dafür meist eher obskure, kleine Filme oder die Theaterbühne. Im Zusammenhang mit Letzterem hat sich eine kuriose Geschichte ereignet, die Law & Order-Star Mariska Hargitay erzählt.

Contentwarnung: Dieser Beitrag dreht sich auch um schwere Themen wie schwere Unfälle, Tod und Verlust.

Law & Order-Star Mariska Hargitay ist "der echte Harry Potter" und hat das Daniel Radcliffe bewiesen

In einem Interview mit dem People-Magazin berichtet die Schauspielerin Mariska Hargitay von ihrer Begegnung mit dem früheren Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe. Sie habe ihn Backstage getroffen und sich zunächst über seine warmherzige, offene Art ihr gegenüber gefreut.

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Dann hat die Schauspielerin ihrem Kollegen nach eigener Aussage gesagt, sie müsse mal kurz allein mit ihm sprechen. Woraufhin Radcliffe sich wohl über den ernsten Ton gewundert hat, aber immer noch offen für ihr Anliegen war.

Mariska Hargitay erzählt dann unter einem kleinen Lachanfall, wie sie dem Harry Potter-Schauspieler verklickert hat, dass sie eigentlich der echte Harry Potter sei. Was bei Daniel Radcliffe wohl noch etwas mehr Verwunderung ausgelöst hat.

Zumindest bis Hargitay ihm daraufhin die Narbe auf ihrer Stirn gezeigt hat. Sie prangt an genau derselben Stelle, wie es auch bei Harry Potter der Fall ist und hat dieselbe Blitz-Form. Nur eben im echten Leben.

Hier könnt ihr euch den Interview-Auszug mit Mariska Hargitay anschauen und anhören (die Narbe ist allerdings etwas schwer zu erkennen):

Tragisch ist allerdings die Geschichte hinter der Narbe und wie sie sich die spätere Schauspielerin zugezogen hat. Als kleines Kind saß sie mit ihren Geschwistern auf der Rückbank im Auto, als dieses Auto in einen Unfall verwickelt wurde. Die Mutter von Mariska Hargitay ist dabei gestorben, die Kinder haben den Unfall aber zum Glück mit leichten Verletzungen überlebt.

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Mittlerweile blickt Hargitay auf eine lange Karriere zurück. Sie war in diversen Filmen wie Leaving Las Vegas, Lake Placid oder Die Chroniken von Erdsee zu sehen beziehungsweise zu hören.

Größere Berühmtheit hat sie aber durch ihre Rolle in der Serie Law & Order als Detective Olivia Benson erlangt. Die Schauspielerin wurde dafür auch mit einem Golden Globe und einem Emmy ausgezeichnet.

Hättet ihr gedacht, dass der echte Harry Potter in Law & Order zu sehen ist?

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