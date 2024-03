Harry Potter: Jetzt alle 8 Filme für zusammen 19,97€ im Amazon Film-Sale schnappen!

In den Amazon Oster-Angeboten gibt's jetzt massenhaft DVDs und Blu-rays im Angebot, darunter die Harry Potter Complete Collection mit allen acht Filmen.

Durch die Amazon Oster-Angebote könnt ihr gerade neben tausenden weiteren Deals auch eine riesige Auswahl an DVDs und Blu-Rays günstig abstauben. Insgesamt gibt es über 4000 Sonderangebote. Die Auswahl reicht dabei von Kino-Blockbustern wie Dune bis hin zu Serien-Komplettboxen, beispielsweise von Game of Thrones. Hier findet ihr die Übersicht über sämtliche Deals:

Die Amazon Oster-Angebote laufen zwar eigentlich nur bis zum 25. März, für die DVD- und Blu-ray-Deals gilt aber eine deutliche längere Frist bis zum 3. April. Ihr solltet allerdings damit rechnen, dass gerade die begehrtesten Angebote schon früher ausverkauft sind.

Harry Potter Complete Collection zum Schnäppchenpreis

Bei der Harry Potter Complete Collection (hier in der DVD-Version) werden euch alle acht Filme in einem eigenen Case geliefert.

Unter den Angeboten ist auch die Harry Potter Complete Collection, durch die ihr euch alle acht Filme über den berühmtesten Zauberschüler der Welt zu einem günstigen Preis sichern könnt. Die DVD-Version bekommt ihr schon für 19,97€, somit zahlt ihr nur knapp 2,50€ pro Film. Die Blu-ray-Version ist mit 29,87€ zwar etwas teurer, aber noch immer ein Schnäppchen.

Wer sich Hogwarts in höchster Qualität ansehen und dank HDR in leuchtenden Farben erleben möchte, kann sich sogar die 4K-Version der Harry Potter Collection im Oster-Angebot sichern, muss bei einem Preis von 64,97€ aber deutlich tiefer in die Tasche greifen. Bei allen drei Varianten werden euch die Filme in einem schicken Pappschuber geliefert, der acht einzelne Cases enthält.

Amazon Oster-Angebote: Tausende weitere Schnäppchen sichern!

Bei Amazon gibt's gerade tausende günstige Schnäppchen, die meisten aber höchstens noch bis Montag.

Die Amazon Oster-Angebote haben natürlich noch viel mehr zu bieten als Filme und Serien. Beispielsweise könnt ihr auch Handys, 4K-Fernseher und zahlreiche Spiele sowie Gaming-Hardware günstiger abstauben. Außerdem sind natürlich die beliebten Amazon-Eigenmarken wie Fire TV Sticks und Echo Smart-Lautsprecher unter den tausenden Sonderangeboten.

Wie gesagt, sind diese Deals im Gegensatz zu den DVDs und Blu-rays aber nur noch bis zum 25. März, also bis Montag, verfügbar, falls sie nicht ohnehin schon vorher ausverkauft sind. Hier findet findet ihr die Übersicht:

Weitere Schnäppchen und spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: