Eins der besten Harry Potter-Spiele überhaupt ist knackschwer - und gerade deswegen so gut!

Schlüpft in die Rolle euerer Lieblingscharaktere aus der Welt von Harry Potter und bekämpfte die dunklen Mächte, die Hogwarts bedrohen!

Ich war sehr lange der Meinung, dass Harry Potter: Kampf um Hogwarts ein niedliches Familienspiel wäre und habe deshalb eher einen Bogen darum gemacht. Erst neulich hat mir aber ein Kollege gestanden, dass er und seine Freunde lediglich vier der sieben Schuljahre geschafft haben und dass das Spiel kniffliger ist, als es aussieht! Das hingegen hat dann sofort mein Interesse geweckt und ich musste mich einfach selbst davon überzeugen!

Mittlerweile kann ich bestätigen: Das Spiel hat es echt in sich, aber es macht richtig viel Spaß! Und das Beste daran? Ihr könnt euch das Spiel aktuell zum Hammerpreis bei Amazon sichern!

Magie zum Greifen nah – Euer episches Abenteuer beginnt!

Bereit, Hogwarts vor dem drohenden Untergang zu retten? In Harry Potter: Kampf um Hogwarts schlüpft ihr in die Rollen eurer Lieblingscharaktere aus dem Zauberer-Universum, nämlich Harry Potter, Hermine Granger, Ron Weasley und Neville Longbottom. Gemeinsam stellt ihr euch den finsteren Mächten, die von niemand Geringerem als Voldemort persönlich angeführt werden.

Das Spiel kombiniert das fesselnde Genre des kooperativen Deckbuildings mit einer Prise Magie und einer ordentlichen Portion strategischem Tiefgang.

In der Spielbox findet ihr jede Menge cooler Karten, auf denen ihr teilweise Illustrationen aus den Filmen entdecken könnt!

Jeder von euch startet mit einem simplen Kartendeck, das im Laufe der Zeit durch mächtige, neue Karten erweitert wird – Zauber, Gegenstände und spezielle Fähigkeiten, die euch helfen, die immer schwerer werdenden Herausforderungen zu meistern. Hier geht es nicht nur um das Sammeln von Karten, sondern um das Schmieden eurer eigenen Heldenlegende!

Taktische Finesse trifft magische Action – So läuft das Spiel ab

Der Spielverlauf von Harry Potter: Kampf um Hogwarts ist ebenso spannend wie abwechslungsreich und fordert euch mit jeder Runde aufs Neue heraus. In eurem Zug zieht ihr Karten, setzt Zaubersprüche ein und nutzt eure Ressourcen, um mächtige Gegenstände oder Verbündete zu erwerben. Dabei ist jedes Detail entscheidend – eine gut durchdachte Strategie kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

Nach und nach verbessert ihr euer Deck und ihr werdet immer stärker! Aber Achtung: Eure Gegner werden es auch!

Doch die dunklen Mächte schlafen nicht! In jeder Runde wird eine Dunkle-Künste-Karte aufgedeckt, die euch mit Flüchen und Angriffen schwächt. Anschließend kommen die Gegner ins Spiel – Todesser, Dementoren und andere finstere Kreaturen setzen alles daran, Hogwarts unter ihre Kontrolle zu bringen. Ihr müsst zusammenarbeiten, um ihre Angriffe abzuwehren und die Orte der Zauberschule vor dem Einfluss der Dunkelheit zu schützen.

Obwohl das Spiel auf den ersten Blick wie ein typisches Familienspiel wirkt, täuscht dieser Eindruck gewaltig. Harry Potter: Kampf um Hogwarts entfaltet eine überraschende taktische Tiefe, die euch kluges Deckbuilding, durchdachte Entscheidungen und perfekte Teamarbeit abverlangt. Einsteiger können sich langsam in das Spiel hineinfinden, während erfahrene Spieler mit jeder Partie neue Strategien entdecken – und spätestens in den höheren Spieljahren wird es so richtig knifflig!

Spannende Erweiterungen für noch mehr Spielspaß

Mit Zauberkunst und Zaubertränke erweitert ihr euer Abenteuer um neue Mechaniken wie das Brauen von Tränken, die euch im Kampf unterstützen. Zudem verstärkt Ginny Weasley euer Team, und das Spiel wird auf bis zu fünf Spieler ausgeweitet – doch auch die dunklen Mächte werden stärker!

Die Monsterbox der Monster bringt unberechenbare Kreaturen ins Spiel und macht eure Mission noch gefährlicher. Im Verbotenen Wald lauern neue Bedrohungen, die euch mit jeder Partie herausfordern. Beide Erweiterungen sorgen für mehr Taktik, Spannung und Abwechslung – perfekt für echte Hogwarts-Helden! Zudem bekommt ihr hier Luna Lovegood als spielbaren Charakter hinzu!

In den atemberaubenden Erweiterungen erwarten euch noch mehr Spielspaß und coole Gimmicks wie Ginny Weasley und Luna Lovegood als spielbarer Charakter.

Das Spiel ist perfekt für alle, die sich nach einem spannenden, strategischen Erlebnis sehnen und gleichzeitig ihre Liebe zur Harry-Potter-Welt ausleben wollen. Egal, ob ihr mit Freunden oder der Familie spielt, Harry Potter: Kampf um Hogwarts bietet stundenlangen Spielspaß, den ihr immer wieder erleben wollt. Und da das Spiel jetzt bei Amazon im Angebot ist, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, sich dieses magische Abenteuer zu sichern.

Also, seid ihr bereit, das Zaubererherz höher schlagen zu lassen und gemeinsam gegen das Böse zu kämpfen? Holt euch Harry Potter – Kampf um Hogwarts und erlebt das Abenteuer eures Lebens – magische Momente inklusive!