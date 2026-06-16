HBOs Harry Potter-Serie bringt Charakter zurück, der es aus Geldmangel nie in die Filme schaffte - und dieser Schauspieler verkörpert ihn

Die erste Staffel der Harry Potter-Serie von HBO aka Harry Potter und der Stein der Weisen hat weiteren Casting-Zuwachs erhalten und diesmal bekommen wir endlich einen Charakter zu Gesicht, der es einst nicht in die Filme schaffte.

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Linda Sprenger
16.06.2026 | 09:36 Uhr

Ein strahlendes Gesicht: Harry wird endlich auf Peeves treffen! Ein strahlendes Gesicht: Harry wird endlich auf Peeves treffen!

HBOs kommende Harry Potter-Serie soll bekanntlich aus sieben Teilen bestehen. Das gibt den Macher*innen der Neuerzählung natürlich viel mehr Raum, tiefer in die Story rund um Harry, Ron, Hermine und Co. einzutauchen und mehr Nebengeschichten, Charaktere und Details aus den Rowling-Büchern aufzugreifen.

Dieser Umstand führt auch dazu, dass im Dezember endlich ein beliebter Buch-Charakter seinen wohl verdienten TV-Auftritt bekommt. Aus den Filmen musste der nämlich aus Budget-Gründen gestrichen werden. Bühne frei für Peeves!

Peter Serafinowicz spielt Peeves

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Laut Variety soll der britische Schauspieler und Comedian Peter Serafinowicz (unter anderem bekannt aus Shaun of the Dead und Guardians of the Galacy) den Poltergeist Peeves in der kommenden Harry Potter-TV-Show verkörpern.

Falls ihr euch nicht mehr erinnert: Peeves ist in den Gemäuern von Hogwarts als Ulknudeln und Unruhestifter bekannt und nervt (oder erfreut) die Schüler und Schülerinnen mit seinen Streichen.

Für die Verkörperung des Poltergeists in den Harry Potter-Filmen war einst Komiker Rik Mayall vorgesehen. Die Verantwortlichen entschieden sich damals letztendlich aber gegen einen Leinwandauftritt des Scherzkekses, in erster Linie weil das Geld für dessen visuelle Darstellung fehlte.

Viele Harry Potter-Anhänger*innen bedauerten die Streichung von Peeves auch Jahre nach der Veröffentlichung der Filme noch. Mit dem Auftritt in der kommenden Serienadaption liefert HBO also einen echten Fan-Service.

Alle weiteren wichtigen Infos zur Serienadaption des Potter-Universums findet ihr in der unten verlinkten Übersicht:

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Die erste Staffel der Harry Potter-Serie geht Weihnachten 2026 an den Start, voraussichtlich geht's am 25. Dezember 2026 los.

Freut ihr euch über den TV-Auftritt von Peeves? Und wie groß ist eure Vorfreude auf die Serie generell? Lasst es uns wie gewohnt gerne unten in der Kommentarsektion wissen.

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