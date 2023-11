Harry Potter mit einer Prise One Punch Man: Dieser Anime startet mit Muskelkraft, Magie und der Liebe zu Windbeuteln durch

Mashle und seine Freunde. (Bild: © Crunchyroll/Hajime Komoto)

Der Anime One Punch Man über den unbesiegbaren Superhelden Saitama und die Bücher und Filme rund um die magische Welt von Harry Potter sind weltbekannt. Mögt ihr beide Universen, dann könnte euch die Anime-Serie Mashle: Magic and Muscles gefallen, die stark an beide Universen erinnert und sie mit viel Humor vereint.

Das ist Mashle: Magic and Muscles

Um was geht es in Mashle? Der Fantasy-Comedy Anime handelt von den Abenteuern des namensgebenden Protagonisten Mash, die er während seiner Zeit in der Magieschule erlebt. In der Welt von Mashle besitzt jede Person die Fähigkeit, Magie zu verwenden – außer Mash.

Mash lebt zusammen mit seinem Ziehvater abgeschottet von der Gesellschaft in einem Wald. Um auszugleichen, dass er keine Magie wirken kann, konzentriert sich Mash komplett auf seine körperliche Stärke und seine physischen Fähigkeiten. Durch ein zufälliges Ereignis sieht er sich gezwungen, sich in die Magieschule der Stadt einzuschreiben, um in Frieden mit seinem Ziehvater weiterleben zu können. Dort versucht er allerhand Herausforderungen mit roher Stärke statt Magie zu bestreiten.

Hier könnt ihr euch den Trailer mit japanischer Vertonung und deutschen Untertiteln ansehen:

1:33 Im Anime Mashle dreht sich alles um Magie - nur kann der Protagonist nicht zaubern

Hier könnt ihr euch Mashle: Magic and Muscles anschauen

Mashle: Magic and Muscles ist eine Manga-Reihe vom japanischen Autor und Zeichner Hajime Komoto. Der Manga wurde Anfang 2020 bis Juli 2023 im wöchentlichen Shonen Jump Magazin vom Verlag Shueisha veröffentlicht. Die erste Staffel der Anime-Adaption wurde von A-1 Pictures produziert und ab April 2023 ausgestrahlt.

Die komplette erste Staffel der Anime-Serie ist auf Crunchyroll mit deutscher Synchronisation oder japanischer Original-Vertonung mit deutschen Untertiteln erhältlich. Sie umfasst 12 Folgen, die jeweils 23 Minuten lang sind. Eine zweite Staffel ist bereits für Januar 2024 angekündigt.

Was haltet ihr von der erfrischenden Mischung aus einem körperlich-übermächtigen Protagonisten und einer magischen Welt a la Harry Potter in Mashle: Magic and Muscles?