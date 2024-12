Das beste Harry Potter-Spiel ist laut vielen Fans nicht Hogwarts Legacy, sondern ein fast vergessener Klassiker

Obwohl die Grafik bescheidener ist als bei Hogwarts Legacy, gefällt dieses Spiel manchen Personen besser.

Nach dem heißen Sommer schafft der diesjährige Herbst endlich Abhilfe. Was eignet sich an den regnerischen, kühlen Tagen besser als ein Harry-Potter-Marathon? Harrys aufregende Abenteuer laden ein, in die magische Welt von Hogwarts zu versinken. Da kann es durchaus auch an der Zeit sein, neben Büchern und Filmen ein paar Videospiele auszupacken.

Fans vermissen altes Harry Potter-Spiel

Nicht nur wir werden von der nostalgischen Harry-Potter-Welle getroffen, sondern auch ein bestimmter Redditor. User MaroonTrucker28 verfasst einen Beitrag darüber, wie sehr er oder sie das Spiel Harry Potter und die Kammer des Schreckens vermisst.

Übersetzt schreibt MaroonTrucker28 Folgendes im Beitrag:

„Das war einfach so ein tolles Spiel. Rund um Hogwarts fliegen, Sachen sammeln, verschiedene Zaubersprüche einsetzen… das war Hogwarts Legacy schon lange bevor darüber nachgedacht wurde und ich denke, dass die Kammer des Schreckens das bessere Spiel ist. Die Grafik ließ zu wünschen übrig, aber das Gameplay war einfach unglaublich. Sagt mir, dass ich nicht der Einzige bin, der sich wünscht, immer noch das Game spielen zu können. Außerdem ist es vermutlich das einzige auf einen Film basierende Videospiel, das ich je wirklich genossen habe.“

Das ist eine Meinung, die eindeutig mit starken Gefühlen einhergeht. Immerhin ist MaroonTrucker28 wirklich nicht allein mit der Nostalgie, da der Beitrag in zwei Wochen über 9000 positive Bewertungen sowie über 800 Kommentare von weiteren Fans bekommen hat.

Reaktionen der Communty

Andere User melden sich in den Kommentaren und überschütten Harry Potter und die Kammer des Schreckens ebenfalls mit Lob.

Gelungener Soundtrack stammt aus bekannter Feder: Viele haben insbesondere die Musik positiv im Gedächtnis behalten – aus den Kommentaren erfahren wir auch, dass der Soundtrack des Spiels von Jeremy Soule komponiert wurde, der auch für die Musik mehrerer Elder-Scrolls-Teile sowie der Guild-Wars-Reihe zuständig war.

Nostalgie pur: Weiter entdecken wir viele Kommentare, die einfach in Erinnerungen schwelgen. User Man_Cheetah67 erinnert sich zum Beispiel an den Schreck, wenn die Vertrauensschüler*innen Harry beim Schleichen erwischt haben. Den meisten hat sich jedoch vor allem der Flipendo-Zauberspruch ins Gedächtnis eingebrannt.

Falls ihr Harry Potter und die Kammer des Schreckens nicht gespielt habt, ist es kein Wunder, wenn ihr den Zauberspruch nicht kennt. Flipendo existiert lediglich in den ersten zwei Videospielen zu den Verfilmungen sowie in LEGO Harry Potter.

In diesem Video haben wir vor dem Release von Hogwarts Legacy über gelungene Spiele aus dem Harry-Potter-Franchise gesprochen. Spoiler: Die Kammer des Schreckens ist auch dabei.

9:49 Harry Potter - Die perfekte Vorbereitung für Hogwarts Legacy - Die perfekte Vorbereitung für Hogwarts Legacy

Nicht alle Erinnerungen haben direkt mit dem Spiel zu tun. User LargePomelo6767 entdeckt hingegen eine weitere Parallele zu The Elder Scrolls 5: Skyrim. LargePomelo6767 erinnert sich nämlich vor allem daran, dass die Ladezeiten auf der PlayStation 2 ewig gedauert haben – wenn ihr damals Skyrim für die PS3 gezockt habt, wisst ihr, wovon wir sprechen.

Habt ihr die alten Harry-Potter-Spiele gezockt und falls ja, wie fandet ihr sie? Lohnt sich ein Replay heutzutage?