Wer im Herbst ernten will, sollte jetzt vorbestellen: Das neue Harvest Moon für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch

Das neue Harvest Moon The Winds of Anthos könnt ihr schon jetzt bei Amazon vorbestellen.

Ihr wartet schon sehnsüchtig auf ein neues Harvest Moon? Macht euch keine Sorgen, am 06. Oktober 2023 kommt endlich Harvest Moon The Winds of Anthos für PS5, PS4, Xbox One und Series X sowie Nintendo Switch raus.

Das Beste? Schon jetzt könnt ihr es bei Amazon vorbestellen. Egal für welche Plattform ihr euch entscheiden werdet, das Spiel kostet euch immer gleich viel. 49,99€ müsst ihr für das neue Ernte-Abenteuer ausgeben.

Leider ist die Version für die Nintendo Switch aktuell ausverkauft. Wir werden den Artikel aber entsprechend aktualisieren, sobald sie wieder verfügbar ist. Die Varianten für die anderen Plattformen sind momentan noch erhältlich, ihr findet hier auch den Link zur Nintendo Switch:

Was erwartet euch in Harvest Moon The Winds of Anthos?

Ich habe damals auf meinem Nintendo DS unzählige Stunden in Harvest Moon verbracht. Daher freue ich mich umso mehr, dass das Franchise nach wie vor besteht und es jetzt sogar auf die Next-Gen Konsole geschafft hat. Das ist nicht nur super cool, sondern auch sehr passend: Harvest Moon wird im Jahr 2023 25 Jahre alt!

Die Welt von Harvest Moon macht einen grandiosen ersten Eindruck!

Was wissen wir bisher über das neue Harvest Moon? Der Farming-Simulator wird, wie der Name bereits verrät, in der Welt Anthos spielen. Hier gibt es kleine Erdgeister, deren Aufgabe es ist, die Bevölkerung und die Natur zu beschützen. Sie sorgen aber auch dafür, dass es der Naturgöttin gut geht.

Vor zehn Jahren kam es zu einer grausamen Vulkaneruption, die die ganze Welt von Anthos in Stücke riss. Die Bevölkerung konnte zwar gerettet werden, ist nun aber leider voneinander abgetrennt.

Die Naturgöttin, welche erschöpft in einen tiefen Schlaf fiel, schaffte es, eine Flaschenpost mit Brief und magischem Schlüssel zu entsenden. Als Spieler:innen in Anthos wird es wohl unsere Aufgabe sein, diesen zu finden und die verschiedenen Städte wieder zu vereinen.

Was wäre, wenn The Legend of Zelda und Harvest Moon ein Kind hätten?

Wenn ihr mich fragt, hört sich das erstmal wahnsinnig cool an! Selten ist es bei Farming-Simulatoren der Fall, dass es eine besondere Geschichte oder Ähnliches gibt. Harvest Moon The Winds of Anthos könnte damit einen neuen Weg einschlagen.

Könnten hier im Hintergrund Kirschblüten zu sehen sein?

Es wird Spieler:innen auch möglich sein, zwischen den verschiedenen Städten zu reisen. So wie es aussieht, werden diese Städte auch unterschiedliche Jahreszeiten, Bewohner und Tiere haben.

Der Screenshot macht Lust auf mehr: Wieso ist unten links eine Gesundheitsanzeige zu sehen? Was haben die Sterne oben links neben dem Stadtnamen zu bedeuten? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sieht das sehr nach einer Kombination von Breath of the Wild und dem klassischen Harvest Moon aus.

Wir können also sehr gespannt darauf sein, was uns zum Release am 06. Oktober 2023 erwarten wird!

