'Danke ich hasse es': PS Plus im Mai kommt bei vielen nicht besonders gut an

Die Auswahl an Bonusspielen für das PS Plus Essential-Abo sorgt mal wieder für Wirbel.

Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute lautet: Die PS Plus Essential-Spiele für Mai stehen fest. Und die schlechte Nachricht ist genau dieselbe: Die PS Plus Essential-Spiele für Mai stehen fest, ändern sich also auch nicht mehr. Dass das schlecht ist, denken sich zumindest viele Abonnent*innen, die vom neuen Lineup enttäuscht sind. Bei denen kommt das Lineup an Bonusspielen nämlich gar nicht mal so gut an.

Das sind die PS Plus-Titel

Für den kommenden Monat Mai wissen wir bereits, welche Spiele ihr ohne Zusatzkosten mit einem PS Plus-Abo bekommt. Es handelt sich dabei um Chivalry 2, Descenders und Grid Legends. Was das für Spiele sind, wann genau sie kommen und den ganzen Rest findet ihr hier:

PS Plus Essential im Mai 2023 Das sind offiziell die neuen Gratis-Spiele für PS5 und PS4 von Tobias Veltin

PS Plus Essential-Spiele sorgen für Enttäuschung

Der Grundtenor vieler Kommentare auf Reddit und anderswo klingt wenig begeistert. Vor allem Leute, die mehrere verschiedene Abos haben, äußern ihren Unmut. Titel, die bereits bei PS Plus Extra oder EA Access enthalten waren, sollten laut einigen Kommentaren am besten nicht zu PS Plus Essential kommen.

Zu viele Renn-Spiele? Geschmäcker sind natürlich verschieden, aber einer ganzen Reihe an Menschen stößt auch sauer auf, dass Sony ihrer Meinung nach zu viele Rennspiele in das PS Plus Essential-Lineup aufnimmt.

Die Kommentare reichen von vernichtenden Aussagen wie "Danke, ich hasse es" über "Backlog-Monat ist zurück" bis hin zu witzigen Reaktionen wie dieser hier:

"Da gibt es wohl einen Fehler. Die Vorhersagen haben Sifu vorhergesagt. Wie in den letzten acht Monaten."

Auch in der Kommentarspalte bei uns hier auf GamePro gibt es kritische Meinungen zu den Spielen. Snakelator freut sich zumindest über die beiden Titel, die noch nicht in der Bibliothek sind:

"Joa ... ab und zu ein Racing Game ist fein und Chivalry interessiert mich trotz leichter Multiplayer-Abneigung trotzdem irgendwie."

Raidar kann auch nichts mit der Auswahl anfangen, nimmt es aber gelassen. Offenbar wird hier stattdessen Dead Island 2 und Horizon Forbidden West: Burning Shores gespielt:

"Schlechter Monat. 2 Rennspiele und ein Multiplayer-Kram. Naja, bleibt mehr Zeit für Zombies und Maschinen :D"

Chivalry 2 sticht positiv heraus: Wer Chivalry 2 bereits gespielt hat, bricht eine Lanze für das großartig chaotische Multiplayer-Hauen und Stechen. Es gibt auch mehrere Personen, die den Mittelalter-Titel schon immer mal ausprobieren wollten, sich darüber freuen und jetzt die Gelegenheit dazu zu bekommen. Allerdings gab es schon wesentlich bessere PS Plus-Monate.

Wie sieht es bei euch aus? Welche Spiele wünscht ihr euch, was haltet ihr von denen, die es gibt?