HDMI 2.1 & 120 Hz: Toll für PS5 geeigneter LG 4K-TV zum Bestpreis bei Cyberport

In den sogenannten Cyberdeals bei Cyberport könnt ihr gerade den mit 120 Hz und HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernseher LG QNED813QA günstig im Angebot bekommen. Für 50 Zoll bezahlt ihr nur noch 555€ (UVP: 999€). Laut Vergleichsplattformen gab es weder dieses Modell noch die sehr ähnlichen 4K-TVS LG QNED816QA und QNED819QA je zuvor so günstig in dieser Größe. Geliefert wird versandkostenfrei. Das Angebot ist prinzipiell noch bis Mittwoch gültig, es könnte aber natürlich auch vorher schon ausverkauft sein. Hier findet ihr es:

In den aktuellen Cyberdeals bei Cyberport findet ihr übrigens noch viele weitere günstige Angebote, mit dabei sind unter anderem Laptops, Tablets, Monitore, Soundbars und Smartphones wie das Apple iPhone 14. Auch diese Deals gelten noch bis Mittwoch und werden versandkostenfrei geliefert. Hier geht's zur Übersicht:

Wie gut ist der LG QNED813QA?

Hoher Kontrast bei 50 Zoll: Der LG QNED813QA ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2022 und eine von mehreren Varianten des LG QNED81QA. Was die Bildqualität angeht, ist die 50-Zoll-Version ein spezieller Fall, da sie als einzige über ein kontrastreiches, aber blickwinkelabhängiges VA-Display verfügt. Solange ihr direkt vor dem Fernseher sitzt, seid ihr mit diesem besser dran als mit den IPS-Displays der anderen Größen, insbesondere dann, wenn ihr den Fernseher in dunklen Räumen verwendet.

254 4 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2022 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series

Quantum Dots & NanoCells: Der LG QNED81QA verwendet sowohl Quantum Dots, wie man sie von Samsungs QLED-TVs kennt, als auch LGs hauseigene NanoCell-Technik, um die Farbdarstellung zu verbessern. Günstigeren Fernseher ist er zudem durch die etwas höhere Helligkeit überlegen. Mit teureren QNED-TVs wie dem LG QNED869QA kann er allerdings nicht mithalten, da diese über ein besseres Mini-LED-Display verfügen.

Gaming mit bis zu 120 fps: Beim Gaming liefert der LG QNED813QA eine sehr gute Leistung ab. Er verfügt über ein 120-Hz-Display und zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, durch die mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Der Input Lag fällt mit etwa 5 bis 6 ms bei 120 Hz und 13 bis 14 ms bei 60 Hz sehr niedrig aus.