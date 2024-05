Das Sounddesign von Hellblade 2 ist zum niederknien: Erfahrt, wie das Studio euch eine einmalige Erfahrung für eure Ohren zaubern möchte

Wusstet IHR, dass nächste Woche schon "Senua's Saga: Hellblade 2" erscheint? Ich hatte es bis vor kurzem kaum auf dem Schirm und bei all den anderen Neuigkeiten, die derzeit rund um die Xbox kursieren, kann es schon mal untergehen.

Ein Grund mehr für mich, mir die vielen Entwicklertagebuch-Einträge des ersten Teils noch einmal anzuschauen und die größte Stärke von Hellblade zu feiern: Der Sound.

Im ersten Teil von Hellblade, "Senuas Sacrifice", wurden viele Geräusche und Stimmen mit einer speziellen Aufnahmetechnik namens "Binaural Audio" aufgenommen. Einige von euch kennen die Mikrofone vielleicht von ASMR-Livestreams, aber das Entwicklerstudio Ninja Theory nutzte diese Technologie lange vor dem Trend, um den Sound des Spiels noch immersiver zu gestalten.

Bei der binauralen Tonaufnahme wird versucht, die menschliche Erfahrung beim Hören von Ton genau nachzuahmen. Ninja Theory erreichte dies im ersten Hellblade, indem sie ein Paar Mikrofone im gleichen Abstand wie den menschlichen Kopf aufstellten und die Mikrofone genau dort platzierten, wo sich die Ohren befinden.

Die Stimmen in Senuas Kopf bewegten sich dann buchstäblich um diese beiden Mikrofone herum, und der Ton wurde genau so aufgenommen, wie wir ihn organisch wahrnehmen würden. Diese Aufnahmetechnik ist auch der Grund, warum die Hellblade-Spiele unbedingt mit Kopfhörern gespielt werden sollten, denn nur so kann der binaurale Ton genau so wiedergegeben werden, wie er aufgenommen wurde.

In diesem Video erklärt Hellblade Produkt Entwickler Dominic Matthews das Aufnahmesetup im Detail.

Seit dem ersten Teil von Hellblade haben sich die Entwicklung von Videospielen und die damit verbundenen Technologien rasant weiterentwickelt. Vor allem die künstliche Intelligenz kann den Teams, die an Videospielen arbeiten, viel Arbeit abnehmen.

Das Hellblade-Studio Ninja Theory sorgte jedoch zunächst für Aufruhr, als es ankündigte, KI für die Sprachaufnahmen einzusetzen.

Kein Grund zur Sorge, denn wie das Team auf Twitter mitteilte, wird die KI lediglich als Orientierung und Unterstützung für die Sprecher:innen eingesetzt. Hier die komplette Stellungnahme des Entwicklerteams:

No. For clarity, we use this AI tech for placeholder content only to help us understand things like timing and placement in early phases of development. We then collaborate with real actors whose performances are at the heart of bringing our stories to life.

