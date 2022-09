Heller als OLED-TVs: Mini-LED-TV mit 65 Zoll & 120 Hz jetzt günstig bei Saturn

Bei Saturn könnt ihr gerade den 4K-Fernseher LG QNED919, der mit einem 120-Hz-Display und der Mini-LED-Technologie ausgestattet ist, günstig im Angebot bekommen. Für die Version mit 65 Zoll zahlt ihr nur noch 999€ (UVP: 2499€). Günstiger gab es das Modell laut Vergleichsplattformen bislang noch nie. Der Versand ist kostenlos. Saturn macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt.

Was bietet der LG QNED919?

Mini-LED: Beim LG QNED919 handelt es sich um einen 4K-Fernseher mit Mini-LED-Technologie, wie sie beispielsweise auch beim Samsung QLED QN85B zum Einsatz kommt. Die kleineren Leuchtdioden ermöglichen besseres Local Dimming und dadurch eine bessere Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen und höheren Kontrast. Ohne Local Dimming ist der Kontrast des LG QNED919 zwar aufgrund seines IPS-Panels eher niedrig. Da das Feature aber auch im Gaming-Modus gut funktioniert, gibt es wenig Grund, darauf zu verzichten.

Gut für HDR dank hoher Helligkeit: Beim Kontrast kann der LG QNED919 zwar trotz Local Dimming noch immer nicht ganz mit OLED-TVs mithalten. Dafür bietet er aber die höhere Helligkeit als beispielsweise der LG OLED C27, der in dieser Disziplin für ein OLED-TV schon relativ gut abschneidet. Eine hohe Helligkeit ist nicht nur wichtig für die Nutzung des Fernseher in heller Umgebung, sondern beeinflusst auch, wie gut der Fernseher HDR-Inhalte ausnutzen kann.

Hervorragend fürs Gaming: Fürs Gaming ist der LG QNED919 hervorragend geeignet. Er bietet HDMI 2.1 auf zwei Anschlüssen, durch die mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. Der Input Lag liegt bei nur 5 bis 6 ms mit 120 Hz, was ein fantastischer Wert fürs Gaming und so ziemlich das Beste ist, was man derzeit bekommen kann. Zudem werden auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt.

Alternative: LG OLED C17 mit 55 Zoll im Tagesdeal

Falls ihr viel Wert auf hohen Kontrast legt und euch auch mit einem etwas kleineren Fernseher zufrieden geben könnt, interessiert ihr euch vielleicht für den LG OLED C17 mit 55 Zoll, den es bei Saturn heute im Tagesdeal für 1099€ gibt. Das Angebot läuft nur bis 9 Uhr am Sonntagmorgen. Hier findet ihr es: