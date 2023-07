Diese Trilogie muss jeder Fantasy-Fan gesehen haben: Der Herr der Ringe im Prime Day Angebot

Ihr braucht diese Collection mindestens genauso dringend, wie Gollum den Einen Ring.

So langsam nähert sich der Prime Day dem Ende, aber noch ist genug Zeit um zu sparen! Und dieses Angebot möchte ich wirklich jedem, der auch nur im Entferntesten etwas mit Fantasy anfangen kann, ans Herz legen: Die Herr Der Ringe Trilogie als Extended Editions. Noch bis 0 Uhr bekommt ihr alle drei Filme für knapp 22€.

Der Herr der Ringe – besser geht nicht

Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, aber ich liebe die Herr Der Ringe Filme. Ich habe damals jeden der drei Teile etliche Male im Kino gesehen. Und nachdem kürzlich ein großes LEGO-Set und Magic The Gathering Karten mit Herr der Ringe Thema erschienen sind, wurde es Zeit, sich die Streifen mal wieder zu gönnen. Die Box mit allen drei Extended Editions ist jetzt für etwas mehr als 7€ pro Blu-Ray erhältlich.

In Herr Ringe ist gefühlt alle fünf Minuten ein perfektes Desktop-Hintergrund-Motiv zu sehen.

Aber was macht die Filme so besonders? Was sofort ins Auge fällt, sind die beeindruckenden Panorama-Shots. Generell hat sich die Optik sehr gut gehalten, dank cleverer Nutzung von CGI und extrem hochwertigen Kostümen machen die Filme auch 20 Jahre später noch eine fantastische Figur.

Die schauspielerische Leistung weiß auch zu überzeugen. Welche Hingabe Viggo Mortensen für seine Rolle als Aragorn hatte, ist wohl bekannt: Teilweise schlief er tagelang im vollen Kostüm, um es getragener aussehen zu lassen.

Um es kurz zu machen: Filme gut, Preis niedrig, jetzt kaufen:

