Herr der Ringe: Amazon kündigt gigantisches Multiplayer-Rollenspiel für PC und Konsole an

Ob diese Charaktere im kommenden MMO auftauchen, können wir nicht sagen, denn es handelt sich um ein Artwork aus dem Spiel "Das dritte Zeitalter".

Amazon Games und Middle-Earth Enterprises, Teil der Embracer Group, werden zusammen ein neues Multiplayer-Rollenspiel – bzw. MMO – im Herr der Ringe-Universum entwickeln und veröffentlichen. Das gaben die Unternehmen soeben per Pressemitteilung bekannt.

Schauplatz des MMOs wird Mittelerde im dritten Zeitalter sein. Das ist der Zeitraum, in dem auch die Handlung der berühmten Romane/Filme spielt, in der die Gemeinschaft des Ringes aufbricht, um den einen Ring und den dunklen Herrscher Sauron zu vernichten. Ob aber tatsächlich bekannte Figuren wie Aragorn, Gandalf und Co. im Online-Rollenspiel auftauchen, ist noch nicht bekannt.

Große kreative Freiheiten bei der Entwicklung

Das Entwicklungsteam soll laut eigener Aussage in jedem Fall große kreative Freiheiten bei der Entwicklung haben. Das ist offenbar auch der große Unterschied zum letzten von Amazon geplanten Herr der Ringe-MMO, das 2019 angekündigt und 2021 eingestellt wurde.

Darüber hinaus gibt es noch nicht wirklich viele handfeste Informationen zum bislang noch namenlosen MMO. Das liegt unter anderem daran, dass sich das Projekt aktuell noch in der Pre-Production-Phase befindet, also noch nicht aktiv entwickelt wird. Dementsprechend gibt es auch noch keine konkreten Release-Detail wie ein Erscheinungsdatum oder -zeitraum.

Fest steht aber schon jetzt: Der neue Herr der Ringe-Titel erscheint sowohl für den PC, als auch Konsolen. Welche Systeme hiermit genau gemeint sind, ist noch nicht bekannt, wir rechnen aber fest mit einem Release für PS5 und Xbox Series X.

Bislang gibt es lediglich dieses "Bild" zum Spiel.

New World als (technische) Grundlage

Erste Erfahrungen im MMO-Bereich konnte Amazon bereits mit New World sammeln. Auf dessen technisches Konstrukt soll auch die Engine des Herr der Ringe-Spiel aufsetzen, konkrete Details inwiefern und in welchem Umfang gibt es allerdings noch nicht.

Unsere Kolleg*innen von der GameStar konnten ein erstes ausführliches Interview mit Christoph Hartmann von Amazon Games führen. Sobald ihr Artikel dazu veröffentlicht wurde, werden wir ihn in diesem Artikel verlinken.

Amazon hatte sich im Jahr 2017 für mehr als 400 Millionen Dollar Teilrechte an der Herr der Ringe-Lizenz gesichert. Produziert wurde damit seitdem unter anderem die Ringe der Macht-Serie für Prime Video, die Ende 2022 Premiere feierte. Diese spielt allerdings im Zweiten Zeitalter und hat somit keinerlei Verbindung zum kommenden MMO.

Was erhofft ihr euch vom Herr der Ringe-MMO von Amazon?