Herr der Ringe: Verpasst nicht den Start der neuen Serie „Die Ringe der Macht“!

Am Freitag startet auf Amazon Prime Video die neue, von Amazon selbst produzierte Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Die Fantasy-Serie, die die Vorgeschichte der Filme (die es übrigens gerade bei Amazon im Angebot gibt) und Bücher behandelt, soll nach den Plänen Amazons über fünf Staffeln laufen und insgesamt mehr als eine Milliarde Dollar kosten, wodurch die die teuerste Serie aller Zeiten wäre. Ob sie ein gewaltiger Erfolg oder ein kolossales Desaster wird, kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. So oder so dürfte die Die Ringe der Macht Geschichte schreiben. Hier findet ihr ab dem 2. September die erste Folge, schon jetzt gibt es mehrere Trailer zu sehen:

Um Herr der Ringe: Die Ringe der Macht sehen zu können, müsst ihr Amazon Prime abonniert haben. Amazon Prime verschafft euch Zugriff auf tausende Filme und Serien, mehr als zwei Millionen Songs, monatlich kostenlose PC-Spiele, kostenlosen Premium-Versand und mehr. Falls ihr erst mal in die Serie reinschauen wollt, ohne dafür etwas zu bezahlen, könnt ihr das 30-tägige kostenlose Testabo nutzen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Was ist Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht?

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht spielt im Zweiten Zeitalter und damit in der Zeit, in der Sauron die namensgebenden Ringe schmieden lässt. Das Zeitalter endet mit Saurons Niederlage am Schicksalsberg, die man vom Anfang der Filmreihe und vom Prolog der Bücher kennt und die damit, dass Isildur Saurons Ring an sich nimmt, die späteren Ereignisse einleitet.

Da allein das dritte Zeitalter 3000 Jahre umfasst, sind viele der aus Herr der Ringe und Der Hobbit bekannten Charaktere, vor allem die Menschen und Hobbits, im zweiten natürlich noch nicht am Leben. Auch Gandalf kommt erst um das Jahr 1000 des dritten Zeitalters nach Mittelerde. Einige der bekannten Elben-Charaktere wie Elrond und Galadriel leben aber schon und treten in der Serie auf. Daneben wird man auf viele Figuren stoßen, von denen man zumindest in den Büchern, teils auch in den Filmen gehört hat, wenngleich sie nicht Teil der Handlung waren.

Abgesehen davon, dass der Aufstieg Saurons und der Fall des Königreichs Númenor behandelt wird, ist noch nicht viel über die Geschichte der Serie bekannt. Neben Elrond, Galadriel und Isildur werden jedenfalls auch der Ringschmied Celebrimbor und Durins Zwerge eine Rolle spielen. Außerdem wird es ein paar neue, nicht in den Büchern enthaltene Charaktere wie die Heilerin Bronwyn und ihren Sohn Theo geben.

