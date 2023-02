Nur heute: PS5-SSD WD Black SN850 inklusive Heatsink günstig bei MediaMarkt kaufen

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn bekommt ihr heute die PS5-SSD WD Black SN850 günstig im Tagesangebot. Für die Version mit 1 TB und Heatsink bezahlt ihr nur noch 111€ (UVP: 209,99€). So günstig gibt es die SSD laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo sonst. Nach Angaben von Idealo war sie bislang überhaupt nur ein einziges Mal für einen Tag günstiger zu bekommen, und zwar für 109,99€. Hier kommt ihr zum Angebot:

Das Angebot wurde heute Morgen um 9 Uhr gestartet und ist nur für 24 Stunden gültig, sofern es nicht schon vorher ausverkauft ist. Bei beiden Händlern wird versandkostenfrei geliefert.

Was taugt die WD Black SN850 für die PS5?

Hohe Geschwindigkeit: Die WD Black SN850 ist eine NVMe SSD mit dem Formfaktor M.2 2280 und einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s, wodurch sie sich sehr gut für den Einsatz in der PlayStation 5 eignet. Sonys Konsole benötigt eine Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s. Mit bis zu 5.300 MB/s hat die WD Black SN850 übrigens auch eine ziemlich hohe Schreibgeschwindigkeit. Das ist für die Verwendung in der PS5 allerdings weniger wichtig.

Perfekt gekühlt: Die von MediaMarkt und Saturn angebotene Version der WD Black SN850 wird mit einem Heatsink geliefert, der perfekt in die PS5 passt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn viele Kühlkörper sind zu hoch bzw. zu dick für die Konsole. Prinzipiell würde die WD Black SN850 zwar auch ganz ohne Heatsink in der PS5 funktionieren, dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass es zu Abstürzen in Folge von Überhitzung kommt. Dank des Heatsinks könnt ihr die SSD direkt in eure Konsole einbauen, ohne euch über so etwas Sorgen machen zu müssen

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer SSD für die PS5 und beim Erweitern des Speichers eurer Konsole achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

