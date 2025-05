Hey Arnold! Arnolds Nachname war jahrelang ein Geheimnis, dabei wurde er in der Serie ständig erwähnt - wir haben es nur nie bemerkt

Hey Arnold! hat sich einen Scherz daraus gemacht, mit dem Nachnamen Arnolds zu spielen (Bild: Nickelodeon).

Erinnert ihr euch noch an die Zeichentrickserie Hey Arnold? Darin gab es den Running Gag, dass lange Zeit nie eindeutig war, wie Arnold eigentlich mit Nachnamen heißt. Immer hat zum Beispiel ein Fleck verhindert, dass man den Namen lesen konnte. Dabei wurde der Name eigentlich sogar die ganze Zeit von Arnolds Opa ausgesprochen.

Mittlerweile wurde in einem Hey Arnold-Film bestätigt, wie der Nachname lautet, aber ihr hättet es schon viel früher wissen können

Darum geht's: Hey Arnold! zählt für viele zu ihrer Kindheit dazu und hat ihnen viele schöne Stunden beschert. Nach genau 100 Episoden und fünf Staffeln wurde die Serie 2004 beendet. Es gibt aber auch einige Filme, wie zum Beispiel den Dschungelfilm, der bei der Namensfindung eine wichtige Rolle spielt. Für den richtigen Nostalgie-Kick:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Arnolds Nachname: Der Erfinder der Hey Arnold-Serie hat die Fans der Serie bereits vor geraumer Zeit in einer Frage- und Antwort-Session darauf hingewiesen, dass der Nachname von Arnold immer wieder in der Serie zu hören sei.

Daraufhin hat sich die Fantheorie entwickelt, dass der Nachname im Original wahrscheinlich Shortman lautet. Der Opa von Arnold nennt seinen Enkel nämlich regelmäßig so, also "kleiner Mann". In der deutschsprachigen Synchro der Serie sagt der Großvater allerdings immer "Kurzer".

Der zweite Hey Arnold-Film bestätigt die Theorie: In diesem längeren, 2017 erschienenen und Dschungelfilm genannten Ableger der Zeichentrick-Serie wird Arnold von Phoebe nämlich an einer Stelle "Mr. Shortman" genannt.

Arnold heißt mit vollem Namen also Arnold Phillip Shortman. Arnold nach dem Vater seiner Mutter, Phillip nach seinem Opa Phil und Shortman eben als der lange verheimlichte Familienname. Der Nachname sorgt auch heute noch für Erstaunen bei Fans, die die Filme nie gesehen haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mehr News findet ihr hier in diesen verlinkten GamePro-Beiträgen:

Wo kann ich Hey Arnold heutzutage schauen?

Das geht online beispielsweise über Joyn oder MagentaTV, ansonsten steht die Zeichentrickserie auch bei Amazon Prime Video zum Kaufen zur Verfügung. Dasselbe funktioniert sonst noch über Apple TV oder mit einem kostenpflichtigen Paramount+-Abo.

Den Dschungelfilm findet ihr ebenfalls bei Amazon Prime Video oder bei Paramount+.

Wusstet ihr, wie der Nachname von Arnold lautet? Wie lange ist es her, dass ihr die Serie gesehen habt?