Pokémon-Legenden Z-A: Alle alten und neuen Mega-Entwicklungen, die bereits bestätigt oder geleakt sind

Mega-Glurak und Mega-Ampharos kehren unter anderem in Pokémon-Legenden: Z-A zurück.

Langjährige Pokémon-Fans dürften sich noch gut an die Mega-Entwicklungen erinnern, die mit der sechsten Generation in der Reihe eingeführt wurden. Mit Pokémon-Legenden Z-A feiern sie nun bald ihre Rückkehr auf der Nintendo Switch. Einige dieser Formen sind bereits offiziell bestätigt, andere wurden zumindest von Leakern verraten. Wir fassen sie euch hier zusammen.

Insgesamt gibt es aktuell bereits 46 verschiedene Pokémon, die eine Mega-Entwicklung durchmachen können. Vermutlich werden nicht alle davon auch in Legenden: Z-A auftauchen, einige sind allerdings bestätigt. Andere waren in ihrer normalen Form in den Trailern zu sehen, besitzen aber bereits Mega-Formen. Hier können wir also davon ausgehen, dass sie diese auch in Legenden: Z-A bekommen werden.

Hier ist die Liste mit den bestätigten Mega-Entwicklungen:

Mega-Absol Mega-Aerodactyl Mega-Altaria Mega-Ampharos Mega-Brutalanda Mega-Despotar Mega-Galagladi Mega-Garados Mega-Glurak X Mega-Glurak Y Mega-Guardevoir Mega-Hundemon Mega-Kangama Mega-Lucario Mega-Pinsir Mega-Skaraborn Mega-Stahlos Mega-Tauboss Mega-Zobiris

Hier könnt ihr euch einige der Formen auch noch einmal im Trailer anschauen:

3:30 Pokémon Legenden: Z-A zeigt endlich die offene Stadt und actionreiches Gameplay

Legenden: Z-A soll außerdem eine ganze Reihe neuer Mega-Evolutionen bieten. Konkret soll das Spiel 27 neue Formen bieten, zumindest laut dem ziemlich verlässlichen Pokémon-Insider CentroLeaks.

Darüber hinaus wissen wir aber noch nicht, wie die neuen Formen aussehen werden. Dank weiterer Gerüchte kennen wir aber womöglich zumindest einige der Pokémon, die eine neue Form im Spiel erhalten werden.

Diese Mega-Evolutionen kommen laut Gerüchten hinzu:

Mega-Sarzenia

Mega-Stalobor

Centro Leaks teast außerdem an, dass "neue Mega-Überraschungen für Gen 5-Fans" folgen werden. Bislang ist natürlich weder die Anzahl der neuen Mega-Evolutionen noch die Pokémon, die eine neue Form bekommen, offiziell bestätigt. Genaueres wissen wir erst, wenn Game Freak neue Infos enthüllt.

Pokémon-Legenden Z-A soll noch 2025 für die Nintendo Switch erscheinen, ein genaues Releasedatum gibt es bislang nicht.

Für welche Pokémon würdet ihr euch unbedingt noch Mega-Entwicklungen in Legenden: Z-A wünschen?