Hideo Kojima stellt neues Xbox-Exclusive mit deutschem Schauspieler in einer Hauptrolle vor

1:41 OD ist das neue Horror-Spiel von Hideo Kojima

Dass Hideo Kojima mit seinem Studio an Death Stranding 2 arbeitet, wussten wir bereits. Allerdings gibt es noch ein zweites Projekt, das in Zusammenarbeit mit Microsoft und den Xbox Game Studios entsteht. Was das genau ist, wurde auf den Game Awards gezeigt.

Um was es sich bei OD – so der Name des Projekts – genau handelt, machten die ersten Szenen noch nicht wirklich klar, sie hatten aber starke Horror-Anleihen. Außerdem arbeitet Kojima wieder mit zahlreichen Schauspielern zusammen, darunter Sophia Lillis oder dem deutschen Udo Kier. Auch Regisseur Jordan Peele ist involviert.