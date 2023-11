Hogwarts Legacy für die Nintendo Switch im Angebot: Schnappt euch jetzt das magische Abenteuer für eure Tasche!

Nun könnt auch ihr auf einem Hippogreif fliegen.

Nintendo Switch-Besitzer haltet euch fest! Endlich könnt ihr euch in die magische Welt von Hogwarts stürzen, denn das lang erwartete Spiel Hogwarts Legacy ist nun auch für eure liebste Konsole verfügbar.

Als zusätzlichen Anreiz bietet MediaMarkt das Spiel derzeit mit einem Rabatt von knapp 7€ an und macht damit den Einstieg in die faszinierende Welt der Magie noch attraktiver. Wer sich das beliebte Spiel jetzt für die Nintendo Switch zulegen möchte, sollte also lieber schnell zugreifen, denn wir wissen nicht, wie lange das Angebot noch aktiv sein wird.

Aktuell ist Hogwarts Legacy für die Nintendo Switch bei Amazon leider ausverkauft. Ihr könnt euch das Spiel aber noch bei Saturn sichern:

Natürlich werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren, sobald das magische Abenteuer wieder bei Amazon erhältlich ist.

Hogwarts Legacy auf der Nintendo Switch

Egal, ob ihr schon immer davon geträumt habt, eure eigene magische Geschichte zu schreiben oder einfach nur die malerische Schönheit des Schlosses und seiner Umgebung genießen wolltet - jetzt ist eure Chance gekommen. Mit Hogwarts Legacy könnt ihr euren eigenen Charakter erstellen und durch die Gänge der berühmtesten Zauberschule der Welt streifen.

Die Nintendo Switch bietet nicht nur die Flexibilität, überall und jederzeit in die magische Welt einzutauchen, sondern auch ein einzigartiges Spielerlebnis. Durch den Wechsel zwischen TV- und Handheld-Modus kann man die Wunder von Hogwarts sowohl auf dem großen Bildschirm als auch unterwegs erleben.

Die Entwickler haben darauf geachtet, dass die Magie von Hogwarts in jedem Detail erhalten bleibt, und ihr werdet begeistert sein, wie nahtlos die Welt auf der Nintendo Switch zum Leben erwacht.

Eure eigene Geschichte schreiben: Der Charme von Hogwarts Legacy

Mit der Nintendo Switch eröffnet sich eine neue Dimension des Spielerlebnisses. Der Touchscreen ermöglicht eine noch intuitivere Interaktion mit der Spielwelt. Zaubertränke brauen, magische Kreaturen heilen oder magische Rätsel lösen - all das gelingt mit einer Leichtigkeit, die euch noch tiefer in die Welt von Hogwarts eintauchen lässt. Die Joy-Con-Controller bieten dabei präzise Steuerungsmöglichkeiten, mit denen ihr eure Zauberkünste mit beeindruckender Präzision einsetzen könnt.

Darüber hinaus haben sich die Entwickler alle Mühe gegeben, die Magie von Hogwarts in all ihrer Pracht auf den Bildschirm zu zaubern. Von den majestätischen Türmen bis hin zu den geheimnisvollen Wäldern des Verbotenen Waldes wurde jeder Ort mit viel Liebe zum Detail gestaltet.

