Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Hogwarts Legacy für PS5, Xbox Series X und PC ist das bislang beste Spiel im Harry-Potter-Universum. Das Open-World-Actionspiel spielt rund 100 Jahre vor den Ereignissen der Bücher und führt uns in der fünften Klasse an die berühmte Zauberschule und in ihr Umland. Warum uns das Spiel im Test so gut gefallen hat und wo es noch Probleme gibt, fassen wir im Test-Video zusammen.



Den schriftlichen GamePro-Test von Hog findet ihr hingegen unter dem Link.