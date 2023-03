Schon bald kommt das magische Abenteuer rund um Hogwarts Legacy für weitere Konsolen raus!

In den letzten Wochen war es überall: Die Rede ist natürlich von Hogwarts Legacy, was von vielen Leuten schon intensiv auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S gezockt und gestreamt worden ist. Ich kann da nur von meinem Freundeskreis reden, die das Spiel schon gesuchtet haben. Doch nicht nur das, bisher hat Hogwarts Legacy auch fast nur gute Bewertungen von der Fachpresse erhalten.

Wenn ihr jetzt allerdings treuer Harry Potter Fan seid und bisher nicht in das Open-World Abenteuer schnuppern konntet, weil ihr keine der neueren Plattformen besitzt, dann habt keine Sorge: Am 05. Mai 2023 wird Hogwarts Legacy für die PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Nintendo Switch Spieler müssen sich leider noch etwas länger gedulden, ihr könnt die magische Geschichte erst am 25. Juli 2023 verfolgen.

Hogwarts Legacy für die PS4, Xbox One und Switch vorbestellen

Wie ihr mittlerweile vielleicht von euren Freunden mitbekommen, oder in den Medien gelesen habt, kam es bei der Veröffentlichung von Hogwarts Legacy schnell dazu, dass das Spiel überall ausverkauft war. Ihr müsst jetzt aber noch nicht ins Schwitzen kommen! Wir geben euch hier eine fixe Übersicht, damit ihr genau wisst, wo ihr das Spiel noch vorbestellen könnt.

Deluxe Edition

Bei Amazon könnt ihr aktuell sogar noch die Deluxe Edition vorbestellen. Zumindest was die PS4 und die Nintendo Switch angeht. Xbox One Besitzer muss ich hierbei leider enttäuschen...

Standard Edition

Hogwarts Legacy im Test

Ihr habt noch gar nicht so viel von Hogwarts Legacy mitbekommen? Dann schaut doch in den Test rein. Das Spiel hat im GameStar-Test eine sehr gute Bewertung bekommen.

