Das Coronavirus hat derzeit alle im Griff und viele von euch arbeiten wie wir von Zuhause. Allgemein verbringen wir alle gerade viel Zeit in den eigenen vier Wänden. Solltet ihr noch etwas fürs Arbeiten im Home Office oder einfach etwas Unterhaltung brauchen, gibt es nun dazu passende Angebote bei Saturn. Wir haben euch ein paar Deals herausgesucht, aber das Stöbern kann sich ebenfalls lohnen.

Bei Saturn gibt es derzeit zudem keine Versandkosten. Jede Lieferung kommt also ohne Zusatzkosten zu euch.

Microsoft Surface Laptop 3 im Bundle günstiger

Das Angebot: Ihr bekommt den Microsoft Surface Laptop 3 im Bundle mit der Arc Mouse und Microsoft Office 365 Business Premium für nur 1.259 Euro. Um den Preis zu erhalten, klickt auf einfach auf der Produktseite auf »Alles in den Warenkorb«. Zieht man die Preise für die Maus und das Office vom Kaufpreis ab erhaltet ihr den Surface Laptop 3 somit zum aktuellen Bestpreis.



Das steckt im Notebook: Mit dem Surface Laptop 3 erhaltet ihr ein potentes Stück Technik. Allen voran verfügt er über ein 15 Zoll Display, das mit 2.496 x 1.664 Pixel auflöst. Für eine sehr gute Arbeitsleistung und eine brauchbare Leistung für etwas weniger anspruchsvolle Spiele sorgt die folgende Hardware.

CPU: AMD Ryzen 5 3580U mit 4x 2,1 GHz

RAM: 8 GB DDR4

Grafikkarte: AMD Radeon Vega 9

Speicherplatz: 128 GB SSD

Beim Betriebssystem ist natürlich Windows 10 Home vorinstalliert und laut Microsoft soll die Akkulaufzeit bei bis zu 11,5 Stunden liegen.

Nintendo Switch Lite mit Animal Crossing

Top-Angebot: Bei Saturn bekommt ihr die Nintendo Switch Lite im Bundle mit Animal Crossing: New Horizons für nur 214,99 Euro. Dabei habt ihr die Wahl aus vier Farben der Handheld-Konsole. Zieht man den aktuellen Bestpreis für das Spiel vom Kaufpreis ab, erhaltet ihr die Nintendo Switch Lite für nur 158,99 Euro und somit so günstig wie nie zuvor.



Mit Animal Crossing: New Horizons liegt euch ein Spiel bei, das in unserem Test eine herausragende Wertung von 90 Punkten einfahren konnte. Die Nintendo Switch Lite ist zudem eine sehr gute Handheld-Konsole und als kleine Schwester der Nintendo Switch dennoch gleich stark, was die Leistung angeht.

