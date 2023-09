Nur heute Horizon Forbidden West für 24,99€ schnappen: Open-World-Hit für PS5 jetzt im Angebot

Nur bis Mitternacht könnt ihr Hotizon Forbidden West in der PS5-Version zum neuen Bestpreis bekommen.

Bei Otto bekommt ihr heute Horizon Forbidden West in der PS5-Version für schlappe 24,99€ (UVP: 79,99€)! Laut Vergleichsplattformen ist das der bisher günstigste Preis für das Spiel und rund 15€ günstiger als beim momentan zweitgünstigsten Händler. Falls ihr den PlayStation-Exklusivhit bislang verpasst haben solltet und nun auch endlich in dessen wunderschöne Open World abtauchen möchtet, ist jetzt also die perfekte Gelegenheit dazu.

Es handelt sich dabei um ein Tagesangebot, das nur bis Mitternacht gültig ist, sofern es nicht sogar schon vorher ausverkauft ist. Ihr solltet also besser schnell sein.

Wie gut ist Horizon Forbidden West?

12:35 Horizon Forbidden West - Test-Video zum Open-World-Blockbuster für PlayStation

Größer und schöner: Wie schon der Vorgänger bietet auch Horizon Forbidden West eine faszinierende, ungewöhnliche Spielwelt, die von teils riesigen Robotern in der Gestalt von Dinosauriern bevölkert ist. Die Open World ist diesmal sogar noch deutlich größer, abwechslungsreicher und hübscher geworden, vor allem natürlich auf der PS5. Ihr reist durch wunderschöne Landschaften, die von dichtem Dschungel über verschneite Gebirge bis zu den Ruinen von Las Vegas und San Francisco reichen.

Mehr Vielfalt im Kampf: Auch bei den Kämpfen schneidet Horizon Forbidden West noch besser ab als der erste Teil, was nicht zuletzt an der größeren Gegnervielfalt liegt. Da alle Gegner über ihre eigenen Fähigkeiten, Angriffsmuster und Schwachpunkte verfügen, bedeutet das, dass ihr eure Taktik immer wieder anpassen und neue Spielweisen ausprobieren müsst.

Neue Weltuntergangsgeschichte: Nur bei der Story schneidet Horizon Forbidden West schwächer ab als der Vorgänger, denn das spannende Geheimnis um die untergegangene Zivilisation wurde eben schon in Horizon Zero Dawn gelüftet. Die neue Geschichte rund um den drohenden Weltuntergang hat zwar auch ihre spannenden Momente, kann aber leider nicht ganz mithalten.

