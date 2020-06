Horizon Zero Dawn 2 für PS5 angekündigt & es sieht fantastisch aus

Es ist offiziell: Horizon Zero Dawn bekommt einen Nachfolger, der exklusiv für PS5 erscheint. Forbidden West heißt das neue Spiel. Das hat Sony im Zuge des PlayStation 5-Reveal-Events bekanntgegeben.

Wissen wir schon das Release-Datum? Nein. Infos zum Release gibt es momentan offenbar noch nicht.

Schaut euch den ersten Trailer zu Horizon: Forbidden West an

Neue Monster & Gameplay-Elemente: Im Trailer sehen wir die neue, mit Leben gefüllte Welt, die Heldin Aloy beschützen muss. Erneut schnappt sie ihren Bogen, um gegen geheimnisvolle Maschinenwesen zu kämpfen, sogar tauchen kann die Jägerin jetzt.

Neue Maschinenwesen erblicken wir im Trailer ebenfalls, unter anderem Flug-Robo-Saurier und eine riesige Maschinen-Schildkröte.

Alle Infos zum PS5-Reveal in der Zusammenfassung:

342 7 Mehr zum Thema PS5-Reveal im Livestream - Alle Spiele, Trailer & mehr im Überblick

Das ist das Besondere am ersten Horizon Zero Dawn

Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattform: PS4 (PC-Release im 3. Quartal 2020)

PS4 (PC-Release im 3. Quartal 2020) GamePro-Testwertung: 90

Darum geht's: Horizon Zero Dawn ist ein Open World-Action-RPG, das uns als Jägerin Aloy in eine post-postapokalyptische Welt schickt, in der Menschen wieder in Stämmen zusammen leben. Mit Bogen und allerhand Gadgets wie Fallen bewaffnet stürzen wir uns in den Kampf gegen mysteriöse Maschinenwesen, die die malerische Welt und die Menschen bedrohen.

Das ist das Besondere: Obwohl die Handlung um die "Robo-Dinosaurier" im ersten Moment eher B-Movie-Material zu sein scheint, schafft es Horizon Zero Dawn, eine überraschend spannende und emotionale Geschichte über das Ende der Menschheit und die Zeit danach zu erzählen.

Die Story, eine überaus sympathische Heldin, spaßiges Gameplay, das vor allem in den fordernden Kämpfen gegen die Maschinen glänzt, und eine faszinierende Welt machen Horizon Zero Dawn zu einem der besten Spiele für PS4.

Gerüchte um Horizon Zero Dawn 2 bewahrheiten sich

Es kursierten schon länger Gerüchte um einen Nachfolger von Horizon Zero Dawn. Guerilla Games-Mitarbeiter streuten im Vorfeld des PS5-Events sogar selbst Hinweise auf eine Ankündigung von HZD 2.

Unter anderem Richard Ourd, Lead Animator bei Guerrilla Games, teilte die Ankündigung des PS5-Events und wies Fans daraufhin, sich den Termin (damals noch der 4. Juni) im Kalender zu markieren. Kurz darauf wurde dieser Tweet allerdings wieder gelöscht. Das sahen einige Fans als "Beweis" dafür, dass das ein Teaser für Horizon Zero Dawn 2 war.