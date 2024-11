30 PS5-DevKits mussten Tag und Nacht schuften, damit das Licht in Horizon Zero Dawn Remastered perfekt ist

Das Remaster von Horizon Zero Dawn sieht wirklich gut aus.

Am 31. Oktober ist das Remaster von Horizon Zero Dawn für den PC und die PS5 erschienen. Das Ziel der aufgehübschten Fassung ist dabei, den Titel auf das technische Niveau von Horizon Forbidden West zu hieven. Um das zu erreichen, mussten mehr als 30 PS5-Devkits jede Nacht Überstunden schieben, wie einer der Entwickler von Guerilla Games verraten hat.

Alles für die perfekte Beleuchtung

Die Geschichte stammt aus einer Konversation auf X. Der Entwickler Jan-Bart van Beek hat dort auf einen Post geantwortet, in dem zwei Bilder aus dem Original und dem Remaster von Horizon Zero Dawn nebeneinander gestellt wurden. Das Remaster sieht dabei deutlich natürlicher und einfach viel besser aus.

Van Beek verrät in seiner Antwort auf den Post ein paar Hintergründe zur Entstehung des Originals. Das Action-Adventure, das 2017 für die PS4 erschienen ist, war das erste Open-World-Spiel des niederländischen Studios. Auf einer riesigen Karte gab es unzählige Orte, die allesamt einen Tag-Nacht-Rhythmus hatten.

Es war offenbar eine große Herausforderung, in jedem Winkel der Map zu überprüfen, ob die Beleuchtung so funktioniert, wie sie soll. Der Ort, der in dem Post zu sehen ist, gehörte dabei zu den Bereichen, in denen die Beleuchtung nicht so arbeitete, wie es vom Team gewünscht war.

Das ist die Lösung: Auf die Rückfrage eines anderen Users, ob es inzwischen ein besseres System zur Überprüfung der Welt gibt, antwortet van Beek:

"Ja, wir haben ein System namens Autobot. Es startet das Spiel und macht eine Reihe von Screenshots an Tausenden von Orten zu verschiedenen Tageszeiten. Es macht das jede Nacht und hat mehr als 30 PlayStation-Entwicklungskits verwendet, aber die Überprüfung der Ergebnisse ist immer noch eine menschliche Leistung."

Dieser Weg ermöglichte es dem Studio, deutlich effektiver dafür zu sorgen, dass wirklich jeder Zentimeter der Spielwelt im richtigen Licht erscheint. Ob sich die Arbeit gelohnt hat, könnt ihr euch im Remaster anschauen. Wenn ihr das Original besitzt, könnt ihr für 10 Euro upgraden.

Freut ihr euch auf das Remaster von Horizon Zero Dawn oder findet ihr, dass es zu früh kommt?