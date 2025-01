Doch keine Netflix-Serie: Horizon Zero Dawn kommt als Kinofilm auf die große Leinwand

Horizon Zero Dawn soll einen Kinofilm bekommen.

Die im Sommer 2022 angekündigte Netflix-Serie zum Open-World-Hit Horizon Zero Dawn wird es in der ursprünglich geplanten Version nicht geben. Stattdessen arbeiten die PS Productions zusammen mit Columbia Pictures an einem Kinofilm rund um Aloy und die von Guerilla Games entworfene Welt.

Aloy kommt auf die große Leinwand

Auf der derzeit in Las Vegas stattfindenden CES 2025 hat Filmproduzent Asad Qizilbash, der unter anderem auch an den Filmen zu Uncharted und Gran Turismo gearbeitet hat, diese Planänderung bestätigt.

Einen möglichen Starttermin, Details zur Handlung oder Casting-Entscheidungen wurden dabei allerdings nicht verraten. Es ist also unklar, ob die Pläne zur Serie komplett verworfen oder nur überarbeitet werden.

Zur Erinnerung: Die Netflix-Serie sollte den Namen Horizon 2074 tragen und in mehreren Zeitstrahlen einerseits die Geschichte von Aloy, aber auch die Geschehnisse rund um die Apokalypse erzählen.

Der Plan war von Anfang an wohl auch aus finanzieller Sicht ziemlich ambitioniert. Der Aufwand, die verschiedenen Robo-Dinos und Umgebungen aus der Welt von Horizon in eine Live-Action-Serie umzusetzen, ist ohne Frage groß.

Zuletzt hatten allerdings die Erfolge von Fallout und The Last of Us gezeigt, dass sich solche Investitionen durchaus lohnen können. Diesen Weg möchte Sony mit geplanten Shows etwa zu God of War oder Ghost of Tsushima auch in Zukunft weitergehen.

1:08 The Last of Us HBO Season 2 Trailer ist wunderbar düster und verrät Release-Monat

Ausgerechnet im Kino blieben die Spiele-Umsetzungen dagegen zuletzt mit Borderlands und den angesprochenen Gran Turismo und Uncharted eher hinter den Erwartungen zurück. Es wird demnach spannend, ob Horizon hier bessere Ergebnisse einfahren kann.

Allzu bald dürfte der Film aber nicht im Kino anlaufen. Bisher gibt es noch kein Bildmaterial und auch keinerlei Informationen zur Besetzung. Das Projekt befindet sich offenbar noch in einer sehr frühen Phase.

Ein möglicher Erfolg dürfte auch stark davon abhängen, welche Personen für das Drehbuch, die Regie und natürlich als Hauptdarsteller*innen gewonnen werden können.

Wen würdet ihr gerne als Aloy in einem Kinofilm sehen?