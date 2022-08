Malen statt Gaming: Jetzt das Horizon Zero Dawn Coloring Book kaufen

Die Temperaturen sind aktuell sehr heiß und manche verbringen daher ihre Zeit vielleicht nicht an der Konsole oder an anderen Medien. Wer auf der Suche nach einem entspannenden Zeitvertreib und vielleicht Fan von Horizon Zero Dawn ist, sollte sich das offizielle Coloring Book zum Spiel anschauen. Mit diesem lässt sich auch der Tag am Strand oder im Freibad noch angenehmer gestalten. Ebenso kann es eine nette Abwechslung im nächsten Urlaub sein.

Das erwartet euch: Bei Amazon gibt es das Horizon Zero Dawn Coloring Book als Taschenbuch für nur 11,99€. Dabei bietet es Charaktere und Szenen zum Ausmalen, die aus dem Comic zum Spiel stammen. Auf insgesamt 80 Seiten erwartet euch natürlich nicht nur Aloy zum Ausmalen, sondern weitere bekannte Charaktere, viele großartige Landschaften und Szenen aus dem Comic.

Wer den Comic zum Spiel lesen möchte, kann diesen ebenfalls bei Amazon als Taschenbuch kaufen. Hier gibt es den Horizon Zero Dawn Band 1: Sonnenhabicht für 15€. Insgesamt bietet das Buch 128 Seiten und setzt in einer entfernten Zukunft an.

Die beeindruckende Schönheit der Natur wird von Ehrfurcht gebietenden Maschinen beherrscht. Talanah, Sonnenhabicht der Jäger-Loge, versucht mit dem Verschwinden ihrer besten Freundin Aloy zurechtzukommen, als eine mysteriöse Bedrohung aus der Wildnis emporsteigt. Talanah muss sich ihrer Wurzeln als Jägerin besinnen, um sich dieser neuen Gefahr entgegenzustellen – eine gänzlich neue Rasse von mechanisierten Killern versetzt das Land in Angst und Schrecken! Amazon Produktseite