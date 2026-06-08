Horror-Dorf der 60er: Dieses PS5-Spiel bietet surrealen Grusel vom Feinsten und ist jetzt günstig!

Wenn ihr ein Horrorspiel wollt, das wirklich tief unter die Haut geht, solltet ihr euch diesen PS5-Hit nicht entgehen lassen.

Jetzt könnt ihr euch eines der gruseligsten Spiele, das die PS5 zu bieten hat, günstig im Sonderangebot sichern. Den im letzten Jahr erschienenen Horror-Hit, der auf Metacritic bei 86 Punkten steht, bekommt ihr bei Amazon gerade stolze 57 Prozent günstiger. Der Deal soll noch bis zum 13. Juni laufen, könnte jedoch schon früher ausverkauft sein, da die verfügbare Menge laut Angaben auf der Shopseite eng begrenzt ist:

Übrigens gibt es bei Amazon gerade noch einige weitere PS5-Spiele günstiger. Hier nur ein paar Beispiele:

Psychologischer Horror in den 60ern: Das ist das gruselige PS5-Spiel!

Dieses abgelegene japanische Dorf ist mindestens so gruselig wie es aussieht.

Bei dem stark reduzierten Horror-Hit handelt es sich um Silent Hill f, das jüngste Spiel der berühmten Reihe, die schon seit Jahrzehnten als der größte Konkurrent von Resident Evil gilt. Der neue Teil geht einen etwas anderen Weg als seine Vorgänger: Statt in einer amerikanischen Kleinstadt seid ihr im japanischen Dorf Ebisugaoka in den 1960ern unterwegs und spielt die Schülerin Hinako, als sich ein mysteriöser Nebel ausbreitet und die Einwohner sich seltsam zu verhalten beginnen.

Trotz des neuen Settings bietet Silent Hill f noch immer klassischen Survival Horror und setzt dabei wie üblich sehr viel mehr auf psychologischen Horror und surreale Erlebnisse als etwa Resident Evil, das im Vergleich eher wie ein spielbarer Horror-B-Movie wirkt. Silent Hill f schreckt dabei auch nicht vor schwierigen Themen wie Mobbing und Kindesmissbrauch zurück und legt es geradezu darauf an, dass man sich beim Spielen unwohl fühlt.

15:44 Silent Hill f krempelt die Serie gehörig um - stolpert dabei aber zeitweise über die eigenen Füße

Autoplay

Die Trigger-Warnungen des Spiels sollte man also ernst nehmen. Aber gerade, weil sich Silent Hill f mehr traut als andere Horrorspiele, wirkt es auch desto tiefer. Da auch noch hochwertiges Artdesign und eine tolle Inszenierung des gruseligen Dorfes hinzukommen, ist das Horrorspiel atmosphärisch schlicht eine Wucht und eines der nervenaufreibendsten Spiele, die ihr auf PS5 gerade bekommen könnt.

Nicht ganz so glücklich waren wir im Test mit dem Kampfsystem: Silent Hill f bietet für ein Spiel der Reihe ungewöhnlich viel Action und setzt dabei vor allem auf Nahkämpfe mit improvisierten Waffen. Zwar funktioniert das ganz ordentlich, aber den Kämpfen fehlt es an Vielfalt, um über die gesamte Länge des Spiels spannend zu bleiben. Dies gilt desto mehr, als Silent Hill f erst bei mehrfachem Durchspielen alle Verzweigungen seiner komplexen Story offenbart.

Das bedeutet, dass Silent Hill f letztlich kein Horrorspiel für jeden ist. Insbesondere jene, die neben fesselndem Grusel auch packende Action wollen, sind etwa bei Resident Evil 9 besser aufgehoben. Wenn ihr aber ein Horror-Erlebnis wollt, das euch auch nach dem Spielen noch lange beschäftigen wird, dann seid ihr bei Silent Hill f an der richtigen Adresse.