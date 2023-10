Horrorfilme für 0,99€: Nur noch bis Mitternacht Halloween-Blockbuster bei Amazon leihen

Bei Amazon Prime Video könnt ihr jetzt Horrorfilme für 0,99€ leihen - aber nur noch bis Mitternacht.

Falls ihr Prime abonniert habt, könnt ihr bei Amazon Prime Video nur noch heute bis Mitternacht Horrorfilme für nur 0,99€ ausleihen und euch so mit der passenden Unterhaltung für Halloween eindecken. Die Auswahl ist groß und beinhaltet aktuelle Filme, die erst in den Jahren 2022 und 2023 in die Kinos kamen, ebenso wie Klassiker, die schon seit Jahrzehnten zum Halloween-Repertoire gehören. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Hier haben wir euch ein paar Highlights aus den Angeboten herausgesucht, wobei wir noch ein paar Hinweise auf die jeweilige Horror-Thematik oder den Inhalt des betreffenden Titels hinzugefügt haben, damit ihr leichter den passenden Film für eure Halloween-Nacht findet:

Wenn ihr bei Amazon Prime Video einen Film ausleiht, habt ihr 30 Tage Zeit, um ihn euch anzusehen. Sobald ihr die Wiedergabe einmal gestartet habt, bleiben allerdings nur noch 48 Stunden.

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr noch kein Prime-Abo habt, aber trotzdem günstig Filme für Halloween ausleihen möchtet, könnt ihr das leicht tun, indem ihr eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft abschließt. Diese bringt euch auch noch viele weitere Vorteile wie Zugriff auf tausende Filme und Serienstaffeln, monatliche kostenlose Spiele über Prime Gaming und Gratis-Premiumversand. Hier erfahrt ihr mehr:

