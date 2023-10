Horrorfilm-Angebote bei Amazon: Jetzt Klassiker und Kinohits aus 2023 im Halloween Sale schnappen

Amazon Prime Video hat den Halloween Sale mit hunderten Horrorfilmen gestartet, von aktuellen Blockbustern bis hin zu berühmten Klassikern.

Halloween rückt näher und damit steht natürlich die Hochsaison der Horrorfilme bevor. Auch dieses Jahr hat Amazon Prime Video wieder einen großen Sale zur gruseligsten Zeit des Jahres gestartet: Aktuell bekommt ihr bei dem Streaming-Dienst hunderte Horrorfilme und auch eine stattliche Auswahl an Serien im Angebot. Die Übersicht findet ihr hier:

Unter den Deals finden sich sowohl Klassiker als auch viele aktuelle Titel. Sogar Kinohits aus 2023 sind dabei, beispielsweise M3GAN, der von einer menschenähnlichen High-Tech-Puppe handelt und sowohl kommerziell ein großer Erfolg war als auch gute Kritiken bekommen hat. Wenn ihr hingegen Lust auf richtigen Trash habt, könnt ihr euch mit Winnie the Pooh: Blood and Honey eine Horror-Parodie des Kinderbuchklassikers ansehen.

Aktuelle Horrorfilme im Angebot (Auswahl):

Der Horrofilm M3GAN hat hohe Wertungen bekommen und ist einer der Überraschungs-Kinohits des Jahres 2023.

Unter den älteren Titeln finden sich einige der besten und berühmtesten Horrorfilme aller Zeiten, von Der Exorzisten bis The Shining. Viele davon könnt ihr schon für 3,98€ bekommen – die ideale Gelegenheit also, um eventuell noch vorhandene Horrorfilm-Bildungslücken zu schließen.

Horror-Klassiker im Angebot (Auswahl):

Unter den Serien ist die Auswahl naturgemäß etwas kleiner, es sind aber auch hier einige große Namen dabei, beispielsweise American Horror Story oder What We Do in the Shadows. Dieser Link bringt euch zu den Angeboten:

Horrorfilme leihen ab 1,99€

Auch zum Ausleihen gibt es bei Amazon Prime Video gerade viele Horrorfilme günstiger, die Preise beginnen in diesem Fall schon ab 1,99€. Unter den Deals sind einige der oben schon erwähnten Filme die Die Farbe aus dem All oder Winnie the Pooh: Blood and Honey. Die Übersicht findet ihr hier:

