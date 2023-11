Dieses Horrorspiel erscheint nur auf PlayStation, weil es für Xbox und Switch zu hart ist

In Christmas Massacre morden wir als wild gewordener Weirdo mit Weihnachtsmannmaske.

Christmas Massacre ist eines dieser Spiele, die definitiv nichts für schwache Nerven oder Kinder sind. Dementsprechend tun sich auch die Plattform-Inhaber Nintendo und Microsoft damit schwer: Laut Angaben des Entwicklerstudios Puppet Combo darf sein neuestes Horrorspiel nur auf PlayStation erscheinen. Für die Xbox und Nintendo Switch sei Christmas Massacre aber angeblich "zu verrückt". Und ganz ehrlich: Wir können die Entscheidung schon ganz gut nachvollziehen.

ACHTUNG, Christmas Massacre enthält sehr viel drastische Gewalt und ihr spielt darin einen Psycho-Killer.

"Viel Geld für Switch-Port verschwendet, den wir nicht releasen dürfen": Horrorspiel kann nur auf PS5 erscheinen

Darum geht's: Puppet Combo macht eigenen Angaben zufolge Triple-B-Horrorspiele. Also keine AAA-Titel, sondern eben eher trashige Indie-Titel. Die Beschreibung passt perfekt auf Christmas Massacre. Das Spiel sieht aus wie ein PS1-Spiel und wäre selbst für damalige Verhältnisse schon nicht hübsch gewesen. Aber das versucht es, mit sehr viel Brutalität wett zu machen.

Die Story ist schnell erzählt: Larry geht es offenbar nicht so gut. Sein sprechender Tannenbaum befielt ihm, möglichst viele Menschen umzubringen, ohne dabei erwischt zu werden. Das setzt Larry dann auch direkt in die Tat um und dabei müssen wirklich viele Leute dran glauben, die brutal ermordet werden.

Falls ihr euch aber wirklich unbedingt Christmas Massacre zu Gemüte führen wollt, könnt ihr euch hier Gameplay daraus ansehen:

Eingeschränkter Release: Ab dem 17. November könnt ihr euch Christmas Massacre auf den PlayStation-Konsolen PS4 und PS5 holen. Ursprünglich waren wohl auch Xbox- und Nintendo Switch-Versionen geplant, aber die können laut dem Entwicklerstudio auf Twitter jetzt wohl doch nicht erscheinen.

Eine richtige Begründung dafür gibt Puppet Combo nicht an. Es heißt lediglich, das Spiel sei Nintendo wohl "zu verrückt". Dabei wurde wohl sogar schon einiges an Geld in einen Port für die Switch-Fassung investiert.

Auf Steam und damit auf dem PC gibt es Christmas Massacre allerdings schon eine ganze Weile. Wenn ihr euch davon einen Eindruck verschaffen wollt, könnt ihr es also zum Beispiel auch auf dem Steam Deck statt der Nintendo Switch spielen.

Bei insgesamt 541 Rezensionen kommt der Titel bei Steam auf ein durchschnittliches Rating von "sehr positiv". Fans von Party Hard oder Hotline Miami dürften also voll auf ihre Kosten kommen. Nur eben nicht auf Xbox oder der Switch.

