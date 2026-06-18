Onkel und Neffe finden super seltenes Hot Wheels-Auto, verkaufen es fast unter Wert an betrügerischen 'Experten' - bis die Community sagt: Stopp!

Bevor man sich auf Experten erlässt, sollte man lieber eine zweite Meinung einholen.

Profilbild von Stephan Zielke

Stephan Zielke
18.06.2026 | 19:51 Uhr

Für den Laien nur schwer zu erkennen, aber dieses Auto ist durchaus etwas wert. Für den Laien nur schwer zu erkennen, aber dieses Auto ist durchaus etwas wert.

Unter Hot-Wheels-Sammlerinnen gibt es kaum etwas Spannenderes als die Jagd nach einem echten Schatz, also eine "Treasure Hunt". Besonders seltene Modelle sind begehrte Fundstücke und nicht immer leicht zu erkennen. Wer sich mit der Materie nicht auskennt, ist deshalb oft auf den Rat von vermeintlichen Expert*innen angewiesen. Doch die haben nicht immer die besten Absichten.

Wertvoll oder nicht?

Ein Reddit-Nutzer berichtete von einem Ausflug mit seinem neunjährigen Neffen, bei dem die beiden einen Hot Wheels '82 Toyota Supra genauer unter die Lupe nehmen lassen wollten. Das Modell hatte der Onkel bereits seit rund zwei Jahren aufgehoben, weil er sich erinnerte, dass bestimmte Lackierungen auf eine seltene Variante hindeuten können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Um Gewissheit zu bekommen, besuchten die beiden einen Sammler. Dessen Urteil fiel jedoch eindeutig aus: Bei dem Fahrzeug handle es sich lediglich um eine gewöhnliche Version ohne besonderen Sammlerwert.

Der Nutzer akzeptierte die Einschätzung zunächst und schilderte die Geschichte später auf Reddit, wo die Community hingegen zu einem anderen Ergebnis kam. Mehrere erfahrene Sammler erkannten auf dem Foto Hinweise darauf, dass es sich offenbar um einen sogenannten "Super Treasure Hunt" handelt.

Seltene Hot Wheels finden: So identifiziert ihr Treasure Hunts und Super Treasure Hunts
von Jonas Herrmann
Seltene Hot Wheels finden: So identifiziert ihr Treasure Hunts und Super Treasure Hunts

Diese Modelle gehören zu den seltensten Varianten im Hot-Wheels-Sortiment. Für Einsteiger sind sie allerdings nicht immer leicht zu identifizieren, da sich die Unterschiede oft nur in kleinen Details zeigen.

War wohl ein Betrugsversuch

Daraufhin erinnerte sich der Nutzer an einen Teil des Gesprächs, der ihm zuvor harmlos erschienen war. Der Sammler hatte angeboten, ihm das Modell direkt abzukaufen. Als Begründung erklärte er, ein großer Fan des Toyota Supra zu sein.

Wenn es sich tatsächlich um einen Super Treasure Hunt handelte, hätte der Sammler den Fund möglicherweise bewusst heruntergespielt.

Der Reddit-Nutzer zeigte sich entsprechend enttäuscht und hinterließ dem Geschäft eine negative Bewertung. Besonders ärgerlich sei für ihn, dass er seinen Neffen bereits mehrfach in den Laden mitgenommen habe und bislang von ehrlicher Beratung ausgegangen sei.

Immerhin lässt sich aus der Geschichte eine kleine Moral mitnehmen: Bei Sammelobjekten immer eine zweite Meinung einholen.

Habt ihr schon einmal erlebt, dass euch ein vermeintlicher Experte völlig falsch beraten hat?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Onkel und Neffe finden super seltenes Hot Wheels-Auto, verkaufen es fast unter Wert an betrügerischen Experten - bis die Community sagt: Stopp!

vor 16 Minuten

Onkel und Neffe finden super seltenes Hot Wheels-Auto, verkaufen es fast unter Wert an betrügerischen 'Experten' - bis die Community sagt: Stopp!
LEGO-Bastler baut beeindruckendes Modell der Goldenen Halle aus Herr der Ringe und endlich wissen wir, wo Théoden und Éowyn aufs Klo gehen

vor 33 Minuten

LEGO-Bastler baut beeindruckendes Modell der Goldenen Halle aus Herr der Ringe und endlich wissen wir, wo Théoden und Éowyn aufs Klo gehen
Neue Pokémon-Alternative Aniimo präsentiert ihre schicke Unreal Engine 5-Open World und zumindest grafisch müssen sich Pokémon Wind und Welle warm anziehen

vor einer Stunde

Neue Pokémon-Alternative Aniimo präsentiert ihre schicke Unreal Engine 5-Open World und zumindest grafisch müssen sich Pokémon Wind und Welle warm anziehen
Shawn Layden, ehemaliger PlayStation-Chef: Xbox versteht die Spielebranche nicht   2

vor einer Stunde

Shawn Layden, ehemaliger PlayStation-Chef: "Xbox versteht die Spielebranche nicht"
mehr anzeigen