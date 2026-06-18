Onkel und Neffe finden super seltenes Hot Wheels-Auto, verkaufen es fast unter Wert an betrügerischen 'Experten' - bis die Community sagt: Stopp!

Für den Laien nur schwer zu erkennen, aber dieses Auto ist durchaus etwas wert.

Unter Hot-Wheels-Sammlerinnen gibt es kaum etwas Spannenderes als die Jagd nach einem echten Schatz, also eine "Treasure Hunt". Besonders seltene Modelle sind begehrte Fundstücke und nicht immer leicht zu erkennen. Wer sich mit der Materie nicht auskennt, ist deshalb oft auf den Rat von vermeintlichen Expert*innen angewiesen. Doch die haben nicht immer die besten Absichten.

Wertvoll oder nicht?

Ein Reddit-Nutzer berichtete von einem Ausflug mit seinem neunjährigen Neffen, bei dem die beiden einen Hot Wheels '82 Toyota Supra genauer unter die Lupe nehmen lassen wollten. Das Modell hatte der Onkel bereits seit rund zwei Jahren aufgehoben, weil er sich erinnerte, dass bestimmte Lackierungen auf eine seltene Variante hindeuten können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Um Gewissheit zu bekommen, besuchten die beiden einen Sammler. Dessen Urteil fiel jedoch eindeutig aus: Bei dem Fahrzeug handle es sich lediglich um eine gewöhnliche Version ohne besonderen Sammlerwert.

Der Nutzer akzeptierte die Einschätzung zunächst und schilderte die Geschichte später auf Reddit, wo die Community hingegen zu einem anderen Ergebnis kam. Mehrere erfahrene Sammler erkannten auf dem Foto Hinweise darauf, dass es sich offenbar um einen sogenannten "Super Treasure Hunt" handelt.

Diese Modelle gehören zu den seltensten Varianten im Hot-Wheels-Sortiment. Für Einsteiger sind sie allerdings nicht immer leicht zu identifizieren, da sich die Unterschiede oft nur in kleinen Details zeigen.

War wohl ein Betrugsversuch

Daraufhin erinnerte sich der Nutzer an einen Teil des Gesprächs, der ihm zuvor harmlos erschienen war. Der Sammler hatte angeboten, ihm das Modell direkt abzukaufen. Als Begründung erklärte er, ein großer Fan des Toyota Supra zu sein.

Wenn es sich tatsächlich um einen Super Treasure Hunt handelte, hätte der Sammler den Fund möglicherweise bewusst heruntergespielt.

Der Reddit-Nutzer zeigte sich entsprechend enttäuscht und hinterließ dem Geschäft eine negative Bewertung. Besonders ärgerlich sei für ihn, dass er seinen Neffen bereits mehrfach in den Laden mitgenommen habe und bislang von ehrlicher Beratung ausgegangen sei.

Immerhin lässt sich aus der Geschichte eine kleine Moral mitnehmen: Bei Sammelobjekten immer eine zweite Meinung einholen.

Habt ihr schon einmal erlebt, dass euch ein vermeintlicher Experte völlig falsch beraten hat?