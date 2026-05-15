Seltene Hot Wheels finden: So identifiziert ihr Treasure Hunts und Super Treasure Hunts

Manche Hot Wheels sind seltener und wertvoller als andere. (Bild: HWTreasure)

Der Spielzeughersteller Mattel hat seit 1968 schätzungsweise mehr als 20.000 verschiedene Fahrzeuge und über 11.000 Variationen unter der Marke "Hot Wheels" auf den Markt gebracht. Besonders seltene Modelle sind dabei an bestimmten Merkmalen zu erkennen.

Seltene Hot Wheels finden

Bei der schieren Menge an erschienenen Fahrzeugen würde es den Rahmen dieses Artikels sprengen, alle seltenen und wertvollen Modelle einzeln aufzuzählen. Einige Spielzeugautos sind immerhin fast 60 Jahre alt und allein dadurch schon stark nachgefragt. Die umfangreiche Wiki ist eine erstklassige Anlaufstelle für alle Interessierten.

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Für die meisten (angehenden) Sammler*innen dürften hingegen die Neuerscheinungen interessanter sein. Auch da gibt es nämlich besondere und seltene Modelle. Sie unterscheiden sich nicht nur in der Anzahl der hergestellten Exemplare, sondern bieten oft auch mehr Details, besondere Farben und spezielle Räder.

Die wohl wichtigsten Begriffe sind dabei "Treasure Hunts", "Super Treasure Hunts" und "Chase". Wir stellen euch die Reihen einzeln vor und verraten euch, wie ihr sie erkennt. Die Seite HWTreasure bietet dabei einen besonders guten Überblick.

Seltene Hot Wheels: Das müsst ihr wissen

Treasure Hunts gibt es seit dem Jahr 1995 und über die Jahre hat sich die Serie immer wieder leicht verändert. Im ersten Jahr waren die Treasure Hunts auf 10.000 Exemplare pro Modell limitiert. Insgesamt gab es zwölf Modelle. Im Jahr darauf gab es pro Modell 25.000 Exemplare. Seitdem verrät Mattel nicht mehr, wie viele Exemplare pro Modell produziert werden.

Bis 2010 bestand jede Serie mit einer Ausnahme aus zwölf Modellen, danach wurde die Anzahl auf 15 erhöht. Seit 2013 erscheinen die Treasure Hunts nicht mehr als eigene Serie mit passender Verpackung. Stattdessen werden sie einfach so in alle anderen Serien gemischt.

So erkennt man Treasure Hunts: Zu erkennen sind Treasure Hunts an einem kleinen Symbol direkt auf den Spielzeugautos. Es handelt sich dabei um ein rundes Logo mit einer Flamme. Teilweise findet sich das Logo auch hinter dem Auto auf der Verpackung wieder. So sieht das dann aus:

Das kleine runde Logo zeigt den Treasure Hunt an. (Bild: HWTreasure)

Bei HWTreasure findet ihr alle Infos zu den einzelnen Treasure Hunt-Jahrgängen seit 1995 und könnt euch auch darüber informieren, welche Treasure Hunts gerade zu finden sind. Seit 2021 gibt es auch Treasure Hunts in den Monster Trucks-Reihen.

Super Treasure Hunts: Eine Stufe darüber

2007 wurden zusätzlich zu den Treasure Hunts die Super Treasure Hunts eingeführt. Anfangs handelte es sich dabei um Premium-Versionen der Treasure Hunts. Seit 2013 sind die Super Treasure Hunts allerdings besondere Varianten "normaler" Hot Wheels-Modelle.

Die Super Treasure Hunts sind natürlich noch einmal seltener und gehören zu den wertvollsten Modellen. Man erkennt sie an dem kleinen "TH"-Schriftzug auf den Autos und manchmal auch auf der Karte. Zudem sind sie oft ebenfalls mit dem Treasure Hunt-Logo sowie besonderen Farben und hochwertigeren Rädern ausgestattet. Hier ein aktuelles Beispiel:

Das "TH" ist gut zu erkennen. (Bild: HWTreasure)

Chase Cars: Quasi die "Secrets

Seit 2022 bietet Mattel mit den Chase Cars eine weitere Sonderserie. Es handelt sich dabei um Extramodelle der "Hot Wheels Car Culture"-Reihe, die in besonders kleiner Stückzahl gefertigt werden.

Die genauen Erkennungsmerkmale der Chase Cars ändern sich in jedem Jahr, die Fahrzeuge sind allerdings auch schon daran zu erkennen, dass es eben keine "normalen" Varianten von ihnen gibt. Die 2026er Chase Cars sind beispielsweise allesamt gold eingefärbt. Das sieht dann so aus:

Der Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evo II ist aktuell eines der begehrtesten Chase Cars. (Bild: HWTreasure)

Die besten Tipps für die "Schatzsuche"

Alle seltenen Hot Wheels werden in der Regel gleichmäßig auf alle Boxen verteilt. Sie können also theoretisch überall da gefunden werden, wo eben Hot Wheels verkauft werden. Um anderen Sammler*innen zuvorzukommen, bietet es sich an, möglichst früh einen Laden aufzusuchen. Da die Regale teilweise aber auch untertags aufgefüllt werden, ist auch hier Glück gefragt.

Wichtiger ist, die entsprechenden Modelle auch sicher erkennen zu können. Auf HWTreasure könnt ihr euch vor der "Jagd" darüber informieren, welche Treasure Hunts und Super Treasure Hunts es in den aktuellen Serien überhaupt gibt.

Vor Ort wisst ihr dann, wonach ihr eigentlich suchen müsst. Es bietet sich zudem an, sich vorher zu überlegen, welche Modelle man eigentlich am liebsten haben möchte, und sich diese mit allen Besonderheiten dann gut einzuprägen. Und dann heißt es: Suchen, suchen, suchen!