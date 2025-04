Hunderte Switch-Spiele im Angebot: Großer Sale mit Mario-Hits und Exklusivtiteln jetzt gestartet!

Der neue Sale im Nintendo eShop ist eine tolle Gelegenheit, um große Switch-Hits günstig abzustauben.

Der Nintendo eShop hat gerade einen riesigen neuen Sale mit hunderten günstigen Spielen für Nintendo Switch gestartet. Diesmal sind sogar große First-Party-Titel wie etwa Hits aus dem Mario-Universum dabei, die es sonst nur selten zu stark reduzierten Preisen gibt. Auch gefeierte AAA-Spiele von anderen Publishern bekommt ihr im Angebot. In diesem Artikel stellen wir euch 10 Highlights vor, die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Animal Crossing: New Horizons

Mit Animal Crossing: New Horizons ist einer der ganz großen exklusiven Switch-Hits Teil des Sales. Im aktuellsten Teil der berühmten Reihe von Lebenssimulationen werdet ihr auf eine zu Beginn noch eine einsame Insel geschickt, auf der ihr nach und nach ein idyllisches Dorf errichtet und von der Landschaft bis zur Inneneinrichtung selbst gestaltet. Crafting und Farming spielen dementsprechend eine deutlich größere Rolle als in früheren Animal-Crossing-Spielen.

Je schöner euer kleines Inselparadies wird, desto mehr neue Bewohner in niedlicher Tiergestalt zieht es an. Mit diesen könnt ihr euch anfreunden und ihnen bei ihren Problemen helfen. Wer menschliche Gesellschaft will, kann zudem lokal oder online mit bis zu sieben weiteren Personen spielen. Neben dem Hauptspiel gibt es übrigens auch die Erweiterung „Happy Home Paradise“ im Angebot. In dieser reist ihr auf eine neue Inselgruppe und entwerft dort Ferienhäuser sowie andere Gebäude wie Schulen und Krankenhäuser.

Hogwarts Legacy

Der Open-World-Hit Hogwarts Legacy lässt euch tief in die Welt von Harry Potter eintauchen und nicht nur die berühmte und bis hin zu kleinsten Details treu nachgebaute Zauberschule, sondern euch deren Umland einschließlich des malerischen Dörfchens Hogsmeade erforschen. Dabei trefft ihr auf viele ikonische Orte und Kreaturen aus den Büchern und Filmen. Bekannte Charaktere bekommt ihr hingegen nur wenige zu sehen, denn Hogwarts Legacy spielt im späten 19. Jahrhundert.

Die Spielwelt ist so fantasievoll und optisch aufwendig umgesetzt, dass sie sogar diejenigen faszinieren dürfte, die gar keine großen Harry-Potter-Fans sind. Hinzu kommt, dass Hogwarts Legacy auch beim Gameplay stark abschneidet. Die über 20 Kampfzauber und diversen magischen Gegenständen und Tränke geben euch die Freiheit, Probleme auf eure eigene Weise anzugehen. Zudem steckt Hogwarts voller Rätsel und Geheimnisse, die es zu lösen gilt.

Bravely Default II

Bei Bravely Default II handelt es sich um ein Rollenspiel, das sich an JRPG-Klassikern wie frühen Final-Fantasy-Spielen orientiert, aber auch eigene Ideen mitbringt. Eine der besten sind die Befehle „Brave“ und „Default“, durch die eure Charaktere in den rundenbasierten Kämpfen mehrfach angreifen können, wenn sie davor oder danach mehrere Runden aussetzen. Durch diesen im Grunde simplen Kniff entwickeln die Gefechte einen erstaunlichen taktischen Tiefgang.

Noch mehr Komplexität kommt durch das Klassensystem ins Spiel: Jedem der vier Charaktere eurer Gruppe könnt ihr eine Haupt- und eine Nebenklasse zuweisen. Diese Klassen könnt ihr im Spielverlauf wechseln, um flexibel auf die Herausforderungen reagieren zu können, vor die euch euer Abenteuer gerade stellt. Die Story schickt euch in den rund 60 Stunden Spielzeit auf eine Reise quer durch eine abwechslungsreiche Fantasy-Welt mit märchenhaftem Artdesign.

Dark Souls Remastered

Mit Dark Souls Remastered könnt ihr den wegweisenden Hit, der das Soulslike-Genre populär gemacht hat, in einer technisch verbesserten Version nachholen, welche auch den DLC „Artorias of the Abyss“ enthält. Dark Souls schickt euch in eine finstere, trostlose Fantasy-Welt, die abgesehen von furchterregenden Monstern nahezu ausgestorben ist. An der eindrucksvollen, wenngleich halb verfallenen Architektur kann man jedoch noch immer ihren einstigen Glanz erkennen.

Seinen legendären Ruf hat das Action-Rollenspiel nicht zuletzt seinem hohen Schwierigkeitsgrad zu verdanken. Insbesondere die Kämpfe gegen die bizarren und oft gigantischen Bossgegner haben es in sich. Allzu viel Angst braucht ihr dennoch nicht vor Dark Souls zu haben, denn die meisten Probleme können gelöst werden, indem ihr euren Charakter mit Seelen besiegter Feinde auflevelt oder einen anderen Spieler zu Hilfe ruft, der euch vorübergehend begleitet.

Die im letzten Jahr erschienene Switch-Neuauflage von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor hebt den GameCube-Klassiker grafisch auf ein viel höheres Niveau und bietet zudem neue Komfort-Funktionen wie ein Schnellreisesystem. Ansonsten bleibt sie dem hervorragenden Original weitestgehend treu: Es handelt sich um ein Rollenspiel, das schon auf den ersten Blick durch seinen herzerwärmenden Look im Stil kleiner Papierfigürchen verzaubert.

Spielerisch bietet Paper Mario: Die Legende vom Äonentor weiterhin spannende rundenbasierte Kämpfe, in denen Mario stets von einem der neun Begleiter mit unterschiedlichen Spezialfähigkeiten unterstützt wird. Die Gefechte bieten ein Action-Element: Durch gutes Timing könnt ihr eure eigenen Angriffe verstärken und die eurer Gegner schwächen. Daneben werden Rätsel, Jump&Run-Einlagen und die Erkundung einer faszinierenden Papierwelt geboten.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Mit Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 könnt ihr euch jetzt günstig zwei der besten Skateboard-Spiele aller Zeiten schnappen, und das in einem Remake mit komplett neuer Grafik und vielen Detailverbesserungen am Gameplay und den Leveln. Der Kern des Spiels bleibt hingegen unangetastet: Weiterhin müsst ihr auf den insgesamt 17 Parcours innerhalb von nur zwei Minuten möglichst viele Tricks zeigen und Herausforderungen bewältigen, um den Highscore zu knacken.

Wenn ihr ungestört anspruchsvolle Tricks üben wollt, könnt ihr nach wie vor in den Free-Skate-Modus wechseln. Ein Highlight sind zudem die Duelle im lokalen Multiplayer an einer Konsole, daneben gibt es auch Online-Multiplayer für bis zu acht Personen und lokalen Mehrspieler für vier Personen mit mehreren Konsolen. Der hervorragende Soundtrack besteht übrigens aus einer Mischung aus ikonischen Klassikern, die schon im Original dabei waren, und neuen Tracks.

Cult of the Lamb

Der Indie-Hit Cult of the Lamb verdankt seinen Erfolg nicht zuletzt der bizarren Mischung aus niedlichem Look und makabrem Humor. Ihr spielt ein süßes Lamm, das der Anführer eines finsteren Kultes ist, der uralte Gottheiten im Stil einer Lovecraft-Horrorgeschichte anbetet. Ein Teil des Spiels besteht darin, dass ihr euch in eurem Dorf um die Anhänger eures Kultes kümmert. Diese könnt ihr jedoch auch opfern, um mehr Macht von den dunklen Göttern zu erhalten.

Während das Gameplay innerhalb des Dorfes an Spiele wie Animal Crossing erinnert, wird Cult of the Lamb außerhalb eher zu einem Action-Rollenspiel im Diablo-Stil: Um euer Dorf ausbauen zu können, müsst ihr nämlich Ressourcen sammeln, die ihr in Dungeons findet. Hier schnetzelt ihr euch durch Heerscharen von Monstern. Am Ende jedes Dungeons wartet zudem eine konkurrierende Gottheit auf euch, die ihr in einem spektakulären Bosskampf bezwingen müsst.

Yoshi’s Crafted World

Yoshi’s Crafted World ist fraglos eines der niedlichsten Jump&Runs, die es gibt, und zudem ein weiteres großes Exklusivspiel aus dem Mario-Universum im Sale. Mit dem knuffigen Dinosaurier Yoshi macht ihr euch hier auf die Reise durch 16 abwechslungsreiche Welten, um die Splitter der Traumsonne zu finden, die Träume wahr werden lassen kann. Die Welten, zu denen beispielsweise eine Ninja- und eine Märchenbuch-Welt gehören, sind alle im Stil handgebastelter Dioramen gehalten.

Trotz 3D-Grafik sind die Level im Grunde zweidimensional, haben aber verschiedene Tiefenebenen und können umgedreht und auf der Rückseite noch einmal gespielt werden. Daneben profitiert das Gameplay von Yoshis spektakulären Fähigkeiten, zu denen gehört, Feinde verschlucken, in Eier verwandeln und anschließend als Wurfgeschosse verwenden zu können. Wer erst mal Probespielen will, findet eine kostenlose Demo im Nintendo eShop.

MySims: Cozy Bundle

Bei MySims handelt es sich um eine erfolgreiche Spin-off-Reihe zu EAs berühmter Sims-Serie. Die beiden ersten Teile, die ursprünglich für Nintendo DS und Wii erschienen sind, könnt ihr euch nun für Switch in einem preiswerten Bundle sichern, das Verbesserungen wie hübschere Grafik und Touch-Steuerung bietet. Während MySims euch in eine friedliche Kleinstadt schickt, könnt ihr in MySims Kingdom gleich ein ganzes Königreich erkunden.

Anders als in den Sims-Spielen habt ihr in MySims eine Spielfigur, die ihr direkt steuert. Eure Aufgabe besteht darin, mit dieser die ohnehin schon niedlichen Spielwelten zu verschönern, indem ihr Häuser errichtet, euch um die Inneneinrichtung kümmert und sogar Kleider für die Bewohner entwerft. Für diese Bewohner erfüllt ihr auch Aufträge und erhaltet zum Dank dafür immer neue Bau- und Crafting-Optionen, damit ihr euch kreativ austoben könnt.

Nintendo World Championships: NES Edition

In Nintendo World Championships: NES Edition könnt ihr beweisen, dass ihr das Zeug zum NES-Weltmeister habt.

Mit Nintendo World Championships: NES Edition wird ein erstmals 1990 ausgetragener Wettbewerb, in dem Spieler*innen ihr Können in berühmten Nintendo-Spielen unter Beweis stellen, neu aufgelegt, und das in sehr viel umfangreicherer Form: Ihr stellt euch über 150 Herausforderungen aus 13 NES-Klassikern, darunter The Legend of Zelda, Metroid, Super Mario Bros. oder Donkey Kong. Ihr müsst dabei stets in möglichst kurzer Zeit ein bestimmtes Ziel erreichen.

Spielt ihr offline, könnt ihr im Speedrun-Modus eure eigenen Bestzeiten verbessern oder den lokalen Multiplayer spielen, in dem bis zu acht Spieler*innen in Teams gegeneinander antreten. Verfügt ihr über Nintendo Switch Online, könnt ihr eure Bestzeiten mit Spieler*innen aus aller Welt vergleichen oder euch im Überlebensmodus mit ihnen messen. Hier tretet ihr gegen deren Geister an und müsst in jeder Runde in der oberen Hälfte der Rangliste landen, um weiterzukommen.

Hunderte weitere günstige Switch-Spiele im Nintendo eShop Sale

Der große Sale im Nintendo eShop hat noch hunderte weitere Switch-Spiele aus allen möglichen Genres zu bieten. Falls ihr unter unseren Empfehlungen noch nicht das passende Angebot gefunden habt, solltet ihr also selbst noch einmal einen Blick auf die lange Liste der Deals werfen. Die Übersicht über den Sale findet ihr hier: