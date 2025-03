Die Hunger Games sind zurück! Das neue Buch ist schon nach wenigen Tagen ein beispielloser Bestseller!

Im neuen Prequel-Roman der Buchreihe geht um die in meinen Augen interessanteste Nebenfigur.

Nichts scheint die Hunger Games aufhalten zu können: Nachdem 2020 bereits der erste Prequel-Roman zur Original-Trilogie veröffentlicht wurde, die ebenfalls schon als Film umgesetzt wurde, ist am 18. März die nächste Vorgeschichte erschienen. Diesmal dreht sich alles um Haymitch Abernathy, der später Katniss auf ihre Spiele vorbereiten wird. Und der Roman ist schon jetzt das meistverkaufte Buch auf Amazon!

Um was geht es im neuen Hunger Games-Bestseller?

Wer die Original-Trilogie kennt, der kennt Haymitch als meistens betrunkenen Trainer von Katniss, gespielt von Jennifer Lawrence. Er selbst hat die Spiele vor 24 Jahren selbst gewonnen und versucht seitdem seine Erlebnisse in Alkohol zu ertränken. Im neuen Roman mit dem Titel "L: Der Tag bricht an" geht es eben um genau diese Spiele und wie Haymitch zu dem wurde, den wir kennen.

1:47 Die Tribute von Panem: Mockingjay Teil 2 - Der Trailer zum großen Finale

Autoplay

Anlässlich der fünfzigsten Hungerspiele werden dieses Mal doppelt so viele Tribute in die grausame Arena geworfen. Als Haymitch ausgewählt wird, wird er von seiner Familie und vor allem seiner großen Liebe, Leonore Dove, getrennt. Er muss kämpfen – und zwar nicht nur um sein Leben in der Arena des Kapitols.

Die Tribute von Panem gehen weiter – auch als Film

Das Buch ist in Deutschland gerade mal ein paar Tage auf dem Markt, aber trotzdem wird bereits an einer Verfilmung des Stoffes gearbeitet. Die Verfilmung des fünften Hunger Games-Buches soll schon im November 2026 in den USA starten, für Deutschland ist noch kein genaues Datum bekannt. Auch wer den jungen Haymitch spielt, der in den anderen Filmen von Woody Harrelson verkörpert wurde, steht noch nicht fest.

Die dystopische Buchreihe ist nach wie vor ein Dauerbrenner und der erneute Bestseller-Erfolg des neuen Buches beweist das.

Die ersten Stimmen aus der Presse und den Rezensionen auf Amazon bescheinigen auch dem zweiten Prequel-Band der Tribute von Panem eine tolle Atmosphäre, mit Verbindungen zu den anderen Büchern der Reihe und einem extrem fesselnden Schreibstil. Wer sich, so ähnlich wie ich, ständig gedacht hat, dass Haymitch nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient, der sollte sich den Roman unbedingt zulegen und wird ihn vermutlich auch am Stück verschlingen.