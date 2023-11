Hunter x Hunter-Autor verrät mögliches Ende, falls der Manga nicht fertig werden kann und er vorher stirbt

Hunter x Hunter ist noch lange nicht vorbei, aber ein mögliches Ende kennen wir jetzt schon.

Hunter x Hunter macht aktuell eine Pause und das nicht zum ersten Mal. Das liegt an den gesundheitlichen Problemen des Schöpfers Yoshihiro Togashi. Genau die sollen auch der Grund dafür sein, dass er jetzt ein mögliches Ende für den Hunter x Hunter-Manga veröffentlicht. Für den Fall, dass der Manga nicht wie geplant zu Ende gebracht werden kann.

Hunter x Hunter-Fans bekommen jetzt schon ein mögliches Ende des Mangas, aber es gibt noch drei andere Versionen

Darum geht's: Hunter x Hunter-Autor Yoshihiro Togashi schockiert seine Fans und sorgt gleichzeitig vor. Selbstverständlich hoffen alle darauf, dass der Schöpfer seinen Manga selbst zu Ende bringen kann. Weil er sich da selbst aber nicht so richtig sicher zu sein scheint, veröffentlicht er vorsorglich schon mal ein mögliches Ende (via: Comicbook).

Das ist das mögliche Hunter x Hunter-Ende

Friedliches Ende in der fernen Zukunft: Offenbar findet das Ende in einer Zeit statt, die deutlich nach den Ereignissen spielt, die wir bisher in Hunter x Hunter erlebt haben. Ein junges Mädchen namens Jin angelt an einem See auf einer Insel und fängt den sogenannten Lord des Sees.

Das Mädchen hadert mit ihrem Schicksal und dem ihrer Eltern. Offenbar will die kleine Jin die Insel nie verlassen und leidet darunter, von anderen Menschen in ihrem Leben regelmäßig zurückgelassen worden zu sein. Ihre Vorlieben liegen der Mutter zufolge wahrscheinlich an ihrer Abstammung von Großvater Mito und Großmutter Noko.

Da Großvater Gon aber ein berühmter Jäger war, werde Jin eines Tages doch noch die Insel verlassen – glaubt zumindest die Mutter des Mädchens. Was Jin allerdings ganz anders sieht. Anschließend bereitet das Mädchen den Fisch zu und freut sich über den Besuch eines befreundeten Kindes. Weitere Nachfahren werden angedeutet, ein Vogel fliegt davon und eine Figur im Hintergrund beobachtet die Szene.

Hier könnt ihr euch das komplette mögliche Hunter x Hunter-Ende in der englischsprachigen Übersetzung von PewPiece durchlesen:

Aber es ist nur Ende D: Natürlich hoffen alle Fans, dass dieses Ende nie zum Einsatz kommen muss und Mangaka Yoshihiro Togashi stattdessen in aller Ruhe noch ein anderes Ende schreiben kann. Ihm schweben bereits drei Versionen vor, über die er ebenfalls einiges verrät.

Sein Lieblings-Ende sei Ende B. Aber das dürfte Yoshihiro Togashi zufolge wohl nicht besonders gut bei den Hunter x Hunter-Fans ankommen. Ganz im Gegensatz zu Ende A, das wohl viele Menschen glücklich machen dürfte. Yoshihiro Togashi selbst hofft darauf, im Lauf der Zeit eine gute Mischung zu finden und ein für alle befriedigendes Ende von Hunter x Hunter hinzubekommen.

Wie findet ihr das mögliche Ende D? Fiebert ihr dem Finale von Hunter x Hunter entgegen?