Die US-Regierung droht der Europäischen Union mit erhöhten Improtzöllen auf EU-Produkte. US-Präsident Trump treibt seinen wahnwitzigen Handelskrieg weiter voran. Er scheint nämlich fest davon überzeugt zu sein, dass Europa die USA schon seit langer Zeit ausnutze, wenn es um den internationalen Handel geht. Das werde bald aufhören. Die EU reagiert ihrerseits wie ein echter Gentleman und droht selbstverständlich ebenfalls mit höheren Importzöllen auf US-Produkte, unter anderem Spielkonsolen.

Höhere Importzölle: Konsolen könnten in Europa teurer werden

Bisher steht nichts fest: Weder die US- noch die EU-Regierung haben ihre Drohungen bisher wahr gemacht. Es muss also nicht unbedingt dazu kommen, dass die wechselseitigen Handelsbeziehungen noch stärker belastet werden.

Was ist betroffen? Sollte es aber doch so kommen, dass die USA die Importzölle auf EU-Produkte erhöhen, will die europäische Regierung gleichziehen und die Zölle auf US-Importe erhöhen. Welche Produkte betroffen wären, wurde in einem 11-seitigen PDF fein säuberlich aufgelistet.

"Spielkonsolen" könnten teurer werden: In der Liste findet sich lediglich ein Hinweis auf Spielkonsolen. Näher definiert wird das Ganze nicht. Aber sollten die Zölle steigen, dürfte sich das auch im Preis niederschlagen. Wie viel teurer die Konsolen werden könnten, bleibt dabei unklar (via The Guardian).

Nintendo Switch

Neue, günstigere Konsole kommt angeblich noch 2019

Wenn, dann trifft es höchstwahrscheinlich nur Microsofts Xbox

Nur Microsofts Xbox? Da es sich bei Microsoft um ein US-Unternehmen handelt, fallen die Xbox-Konsolen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in die Kategorie der US-Importe. Unabhängig davon, wo die Konsolen gefertigt werden.

Wie es mit Nintendo- und Sony-Geräten aussieht, steht auf einem anderen Blatt. Sowohl Sony als auch Nintendo sind japanische Firmen. Das bedeutet, dass Nintendo Switch, PS4 und Co eigentlich von den höheren Importzöllen ausgeschlossen sein müssten.

Keine Panik! Anstatt jetzt zu groß angelegten Hamsterkäufen anzusetzen, solltet ihr also lieber Ruhe bewahren. Wenn sich überhaupt etwas ändert (was aktuell nicht fest steht) ist höchstwahrscheinlich nur Microsoft betroffen. Und inwiefern sich die höheren Zölle auf die Preise auswirken, steht sowieso noch nicht fest.

Wollen wir hoffen, dass es gar nicht erst dazu kommt und sich die Politiker zu Verhandlungen treffen, bei denen sie sich einigen können.

Wie fändet ihr es, wenn dadurch die Konsolenpreise steigen würden?