In eigener Sache: GamePro.de sucht Call of Duty-Experten (m/w/d)

Im vergangenen Jahr hat GamePro.de große Schritte gemacht und erreicht mittlerweile etwa 4 Mio Nutzer (Quelle: Google Analytics) pro Monat. Weil diese Entwicklung weitergehen soll, suchen wir redaktionelle Unterstützung.

Wir wollen euch in Zukunft noch mehr spannende Inhalte und Artikel bieten und sind daher auf der Suche nach freien Autoren (m/w/d), die uns aus dem Home Office heraus helfen wollen, GamePro zu einer noch besseren Anlaufstelle für Konsolen-Spieler zu machen.

Was wir suchen

Themen-Experte (m/w/d) für Call of Duty

Du kennst die Call of Duty-Serie wie deine Westentasche und wartest tagelang und sehnsüchtig auf die neuesten Updates für den Multiplayer-Modus? Warzone ist dein zweites Zuhause und bei Tipps und Tricks zu Activisions Shooter-Serie macht dir niemand etwas vor?

Dann bist du bei uns genau richtig, denn aktuell sind wir für GamePro.de auf der Suche nach Themen-Experten*innen, die das Thema Call of Duty auf unserer Seite regelmäßig begleiten und voranbringen. Das kann in Form von News, Specials oder Guides passieren und sollte möglichst viel von dem abdecken, was die CoD-Community bewegt.

Was wir von dir erwarten

Allgemein ist es uns wichtig, dass du

dich für Konsolen- und Konsolenspiele begeisterst

bereits erste Erfahrungen im Online-Journalismus gesammelt hast (zum Beispiel hast du für andere Seiten geschrieben oder einen eigenen Blog geführt)

gerne und gründlich recherchierst und auch bereit bist, noch einen Schritt weiter zu gehen als andere

immer in den Fokus stellst, was für unsere Leser besonders interessant und relevant ist.

ein Gespür für spannende Geschichten hast

kreativ bist und gern auch mal um die Ecke denkst

zuverlässig, team- und anpassungsfähig bist

dich selbst stetig und gerne weiterentwickelst und immer offen bist für Entwicklungen im Online-Journalismus

Was wir bieten

die Möglichkeit, Teil einer erfolgreichen, dynamischen Videospielredaktion zu werden

flexible Arbeit aus dem Home Office

faire Bezahlung

schnelle Kommunikation und direkter Austausch mit dem GamePro-Team

einen Blick hinter die Kulissen von GamePro.de und der Videospielbranche

intensives Coaching und konstante Weiterbildung, u.a. im Bereich SEO und Storytelling

Neugierig geworden? Dann schick eine formlose, aussagekräftige Bewerbung mit kurzem Anschreiben und ein paar Arbeitsproben zum Thema Call of Duty an tobias.veltin@webedia-group.com.