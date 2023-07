Dieser Indie-Hit hat die Welt erobert, jetzt kommt er auf Nintendo Switch! – Die August-Highlights im eShop

Im Nintendo eShop stehen im August viele tolle Neuerscheinungen für Nintendo Switch an.

Im August stehen wieder viele Neuerscheinungen für Nintendo Switch an. Beispielsweise kommt einer der ganz großen Indie-Hits der letzten Jahre auf die Konsole, daneben könnt ihr euch noch auf viele weitere spannende Spiele aus den verschiedensten Genres freuen. Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch zehn Highlights herausgesucht und stellen sie hier kurz vor:

Vampire Survivors

1:07 Vampire Survivors: Trailer zum Action-Hit

Erscheint am: 17. August

Vampire Survivors ist einer der größten Indie-Überraschungshits der letzten Jahre. Das Spielprinzip ist ebenso simpel wie motivierend: Aus der Top-Down-Perspektive steuert ihr einen Vampirjäger, der von Massen an Vampiren, Dämonen und anderen Monstern attackiert wird. Eure Figur greift selbstständig an. Die Herausforderung besteht darin, sie so zu steuern, dass sie nicht überwältigt wird, und sie mit den richtigen Waffen und Upgrades auszustatten, um sich gegen den Ansturm zu wehren.

Euer Ziel ist es, möglichst lange zu überleben. Dadurch, dass ihr dabei in sehr kurzen Abständen im Level aufsteigt und mit neuen Waffen und Upgrades belohnt werdet, wirkt Vampire Survivors unglaublich befriedigend. Außerdem sammelt ihr Gold, mit dem ihr permanente Upgrades kaufen könnt, sodass ihr mit jeder Runde stärker werdet. Durch gute Leistung schaltet ihr zudem neue Level und Charaktere frei. All das sorgt für eine hohe Langzeitmotivation über Dutzende Stunden hinweg.

Venba

In Venba bekocht ihr eure Familie und haltet dadurch die Erinnerungen an eure Heimat wach.

Erscheint am: 31. Juli

Venba ist ein Adventure, in dem es ums Kochen, aber auch um eine rührende Geschichte über Heimat, Familie und Verlust geht. Ihr spielt eine indische Mutter, die in den 1980ern nach Kanada auswandert, wobei ihr Kochbuch beschädigt wird. Nun versucht ihr, die verloren gegangenen Rezepte wiederzufinden und Gerichte zu kochen, die sowohl bei euch selbst als auch bei eurer Familie die Erinnerung an eure indische Heimat am Leben erhalten.

Neben dem Kochen besteht das Gameplay aus verzweigten Dialogen, die euch je nach euren Entscheidungen in verschiedene Versionen der komplexen Geschichte führen. Dabei lernt ihr die Familie besser kennen, begleitet sie über viele Jahre hinweg, erforscht die Spielwelt und helft eurer Hauptfigur, sowohl ihren Alltag zu meistern als auch mit so manchen Veränderungen im Leben zurechtzukommen und immer wieder Neues zu lernen.

Tiny Thor

In Tiny Thor seid ihr als junger Gott mit einem großen Hammer unterwegs.

Erscheint am: 3. August

Tiny Thor ist ein klassischer Action-Platformer mit detaillierter Pixelgrafik im SNES-Stil. Als junger Gott Thor kämpft ihr euch durch insgesamt 30 Level in drei verschiedenen Reichen. Im Zentrum der Kampfmechanik steht dabei euer Hammer Mjölnir, den ihr werfen könnt und der sowohl an Oberflächen als auch an Gegnern abprallt. Dadurch sind kunstvolle Würfe möglich, mit denen ihr um Ecken herum mehrere Gegner treffen könnt.

Im Laufe eurer Reise schaltet ihr neue Fähigkeiten frei, wodurch das zu Beginn noch simple Gameplay immer komplexer wird. Zwischendurch trefft ihr zudem auf mächtige Bosse, die euch nochmal ganz besondere Tricks und Fähigkeiten abverlangen. Es wird aber nicht immer nur gekämpft. Manchmal könnt ihr auch Rätsel lösen und dadurch versteckte Geheimnisse sowie besondere Herausforderungen in der Welt von Asgard entdecken.

Moving Out 2

1:11 Ihr steht auf Couch-Koop-Spiele? Dann schaut euch Moving Out 2 mal genauer an

Erscheint am: 15. August

Das verrückte Koop-Spiel Moving Out bekommt einen Nachfolger! Wie schon im ersten Teil führt ihr gemeinsam im Team ein Umzugsunternehmen. Mit Verwaltung und Management müsst ihr euch dabei allerdings nicht herumschlagen. Stattdessen geht es darum, möglichst schnell fremde Wohnungen auszuräumen und das gesamte Hab und Gut sicher im Lastwagen zu verstauen, um den Highscore zu knacken.

Für optimale Ergebnisse müsst ihr gut zusammenarbeiten und euch beispielsweise schwere Geräte wie Fernseher gegenseitig zuwerfen. Neu im Vergleich zum Vorgänger ist, dass ihr über Portale in andere Dimensionen reisen uns euch dort besonders abgedrehten Herausforderungen stellen könnt. Der Nintendo eShop hält eine kostenlose Demo bereit, außerdem könnt ihr dort bis zum 11. August das erste Moving Out 75 Prozent günstiger bekommen.

Blasphemous 2

1:00 Blasphemous 2: Das beliebte Metroidvania mit düsterem Setting geht in eine zweite Runde

Erscheint am: 24. August

Wie schon sein Vorgänger ist auch Blasphemous 2 ein düsteres Actionspiel, das trotz seines 2D-Pixelstils sowohl bezüglich des düsteren Artdesigns als auch im Hinblick auf das fordernde Gameplay stark an Dark Souls erinnert. Erneut spielen wir den sogenannten Reumütigen, der im Kreislauf von Leben, Tod und Wiederauferstehung gefangen ist. Diesmal wurden wir allerdings von einem übernatürlichen Wesen in eine fremde Welt entführt.

Die weitläufige Spielwelt verfügt über ein verschachteltes Design im Metroidvania-Stil, bei ihrer Erkundung lauern euch natürlich wieder viele skurrile und monströse Feinde sowie knallharte Bossgegner auf. Im Vergleich zum Vorgänger soll es nicht nur zahlreiche neue Waffen und Fähigkeiten, sondern auch deutlich mehr Möglichkeiten geben, euren Charakter an eure Spielweise anzupassen. Bis zum 23. August bekommt ihr im Nintendo eShop 10 Prozent Vorbesteller-Rabatt.

Sea of Stars

1:47 Sea of Stars - Das Fantasy-RPG bekommt ein Releasedatum und eine Demo

Erscheint am: 29. August

Sea of Stars ist ein JRPG mit wunderschöner Pixelgrafik, das schon auf den ersten Blick stark an Klassiker wie Earthbound erinnert. Die Kämpfe laufen zwar traditionell rundenbasiert ab, das Kampfsystem ist aber kreativ und vielschichtig. Es erlaubt nicht nur spektakuläre Kombo-Attacken, sondern legt auch Wert auf gutes Timing und sorgt zudem mit verschiedenen Schadensarten für Komplexität.

Sea of Stars soll außerdem eine epische Geschichte mit verschiedenen Handlungssträngen sowie eine abwechslungsreiche Spielwelt bieten, die ihr mit eurer aus drei Helden bestehenden Party erkundet. In dieser Welt könnt ihr nicht nur kämpfen, sondern zum Beispiel auch Fischen, Kochen, Segeln oder ein Brettspiel namens „Räder“ spielen. Bis zum Release dauert es zwar noch rund einen Monat, im Nintendo eShop findet ihr aber schon jetzt eine kostenlose Demo.

Bomb Rush Cyberfunk

In Bomb Rush Cyberfunk erobert ihr mit eurem Skateboard oder dem BMX-Rad die Straßen von New Amsterdam.

Erscheint am: 18. August

Das in einem knallbunten Comicstil gehaltene Bomb Rush Cyberfunk könnte man als eine Mischung aus Skateboard- und Parcours-Spiel auf der einen und einem Open-World-Spiel im Stile eines GTA auf der anderen Seite beschreiben. Als Teil einer Graffiti Crew wollt ihr die Herrschaft über die fünf Bezirke von New Amsterdam erringen und legt euch dabei nicht nur mit feindlichen Crews, sondern auch mit der Polizei an.

Das Gameplay besteht zum Großteil darin, mit Inlineskates, dem Skateboard oder dem BMX-Rad Tricks auszuführen und Highscores zu knacken. Ihr erkundet aber auch die Stadt, tanzt und malt eure Graffitis an die perfekten Spots, um euer Territorium zu erweitern. Bomb Rush Cyberfunk will dabei nicht nur spielerisch, sondern auch durch seine schräge Geschichte glänzen. Diese dreht sich um einen Graffiti-Künstler, der einen mit einer KI ausgestatteten Roboterkopf besitzt.

Samba de Amigo: Party Central

In Samba de Amigo: Party Central erreicht ihr Perfektion im Schütteln eurer Maracas.

Erscheint am: 29. August

15 Jahre nach Samba de Amigo für Nintendo Wii erscheint mit Samba de Amigo: Party Central endlich ein neuer Teil. Es handelt sich um ein Rhythmusspiel, das euch zu 40 verschiedenen Hits tanzen lässt. Dabei geht es darum, im richtigen Moment und in der richtigen Position eure Maracas zu schütteln. Lokal könnt ihr zu zweit und online sogar mit bis zu sieben weiteren Spieler*innen gleichzeitig tanzen.

Im Multiplayer stehen verschiedene Party-Spielmodi zur Auswahl, im Singleplayer könnt ihr in einer Reihe von Herausforderungen der Hauptfigur Amigo zum Ruhm verhelfen. Online könnt ihr zudem versuchen, euch euren Platz auf der weltweiten Bestenliste zu sichern. Neben der Standardversion gibt es im Nintendo eShop übrigens für 10€ mehr die Digital Deluxe Edition, die unter anderem Musik aus Sonic the Hedgehog sowie passende Sonic- und Tails-Kostüme liefert.

GigaBash

0:34 In Gigabash kämpft ihr als Urzeitviech gegen die Menschheit und andere Monster(-Spieler)

Erscheint am: 3. August

In GigaBash spielt ihr riesige Titanen im Stil eines Godzilla und kämpft inmitten von Großstädten gegen Menschen sowie gegen andere Titanen. Dabei könnt ihr euch das Gelände zunutze machen und euch beispielsweise einen Funkturm schnappen, um ihn als Waffe zu benutzen. Je nachdem, welche Kreatur ihr gewählt habt, stehen auch zudem verschiedene Spezialfähigkeiten zur Verfügung, mit denen ihr beispielsweise Blitze vom Himmel regnen lassen könnt.

Einfach für Chaos und Zerstörung zu sorgen und alle Wolkenkratzer plattzuwalzen, die euch im Weg stehen, ist ebenfalls ein möglicher Weg zum Sieg. Dadurch kann sich eure Kreatur nämlich weiterentwickeln und schließlich ihre finale Form als S-Klasse-Titan annehmen, was euch im Kampf gewaltige Vorteile bringt. Ihr könnt nicht nur allein spielen, sondern sowohl lokal als auch online gegen bis zu drei andere Spieler*innen antreten.

WrestleQuest

WrestleQuest mischt Rollenspiel mit Wrestling-Action.

Erscheint am: 8. August

WrestleQuest ist eine kreative Mischung aus einem Wrestling-Sportspiel und einem traditionellen JRPG. Ihr reist durch eine vielfältige, im klassischen 16-Bit-Look gehaltene Welt, um zu trainieren, Erfahrung zu sammeln und so vom Neuling zum angesehenen Profi-Wrestler aufzusteigen. Dabei trefft ihr auf Charaktere, die auf berühmten Wrestlern wie „Macho Man“ Randy Savage oder Andre the Giant basieren, und erkundet Regionen, die die Geschichte ihrer Karrieren erzählen.

Gekämpft wird sowohl in offiziellen Matches im Ring als auch draußen in freier Wildbahn, wo ihr auf die verschiedensten Monster und Feinde trefft, die von riesigen Echsen bis hin zu Robotern reichen. Während euer Charakter immer stärker wird, müsst ihr euch entscheiden, welche Moves und welches Auftreten bis hin zur passenden Verhöhnung eurer Gegner ihr ihm geben wollt, um ihm seinen festen Platz in der Welt des Profi-Wrestlings zu verschaffen.