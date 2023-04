Blasphemous 2: Das beliebte Metroidvania mit düsterem Setting geht in eine zweite Runde

Blasphemous 2 ist schon länger angekündigt, aber jetzt gab es einen ersten Trailer zu sehen.

Im Rahmen der Indie World konnten wir so erneut in die düstere Fantasy-Welt schlüpfen. Wieder einmal seid ihr mit der gleichen Figur unterwegs und müsst euch gegen "The Miracle" zur Wehr setzen. Dafür kämpft ihr euch in perfekter Metroidvania-Manier durch eine komplett neue Welt mit Gefahren, die euch ans Leder wollen. Zudem deckt ihr immer nach und nach Geheimnisse auf und lernt neue Fähigkeiten.

Im Spätsommer 2023 soll Blasphemous 2 erscheinen.