Links, Harry Potter. Rechts, Alfa. Nein, STOP! Umgekehrt ...oder!? Bitte helft uns auf die Sprünge!

Angeblich sind die Ähnlichkeiten purer Zufall, aber das glaubt wirklich kein Mensch, der den Vergleich wagt: In Alfa entfaltet sich eine Geschichte, die der von Harry Potter fast eins zu eins gleicht. Nur, dass sie hier mit dem wohl schlechtesten CGI ausgeschmückt ist, dass die Welt je gesehen hat. Aber der dreiste Harry Potter-Ripoff aus Indonesien begeistert auch deshalb gerade das halbe Internet, weil es einige Änderungen gibt und der selbstgemachte Charme so unfreiwillig komisch wirkt.

Dieser Harry Potter-Ripoff aus Indonesien sieht komplett absurd aus und geht 42 Stunden lang

Darum geht's: Auf TikTok und Co machen gerade einige Videos zu Alfa die Runde, die es wirklich in sich haben. Offensichtlich gibt es eine indonesische Harry Potter-Kopie, die fast exakt dieselbe Geschichte erzählt: Ein Kind lebt unter der Treppe und bekommt per Eulenpost eine Einladung zur Zauberschule, aber die fiese Tante zerreißt den Brief.

Wilde Unterschiede: Das Beste an Alfa ist – neben der Tatsache, dass die Serie wohl so um die 42 Stunden lang ist – dass sich die Macher*innen offenbar überhaupt nicht darum scheren, wie billig die Serie aussieht. Die Hogwarts Express-Fahrt wurde zum Beispiel einfach zu einer Art Achterbahnfahrt umfunktioniert, die allem Anschein nach in einem echten Vergnügungspark gedreht wurde.

Harry Potter, äh, Alfa bekommt seinen Zauberstab auf einem Wochenmarkt, und zwar aus einer Banane! Das alles schreit geradezu danach, sich darüber zu amüsieren. Die Verantwortlichen dürften selbst auch jede Menge Spaß bei den bewusst günstig gehaltenen Dreharbeiten gehabt haben. Besonderes Augenmerk gilt auch den genialen Animationen:

Die Serie geht 42 Stunden lang. Das heißt, dass sie theoretisch sogar sehr viel näher an den Erzählungen aus den Original-Büchern liegen könnte, als es bei den acht Harry Potter-Filmen der Fall war. Wir bezweifeln es allerdings irgendwie angesichts dessen, was wir bisher gesehen haben.

Komplett auf YouTube: Ihr könnt euch den Harry Potter-Ripoff Alfa sogar in voller Länge auf YouTube anschauen. Allerdings leider ohne Untertitel und weder auf Deutsch noch auf Englisch. Aber wir behaupten einfach mal, dass die Bilder auch so allein für sich sprechen können und ihr sehr viel Spaß haben werdet.

Wie gefällt euch der Harry Potter-Abklatsch Alfa? Glaubt ihr, dass die komplett zufälligen Ähnlichkeiten zu Problemen führen könnten?