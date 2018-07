Ingress - Pokémon GO-Macher bestätigt Netflix-Serie nach dem AR-Spiel

Bevor Pokémon GO die Spielewelt im Sturm eroberte und Smartphone-Nutzer mit Hilfe von GPS auf die Jagd nach kleinen Taschenmonstern gingen, brachte Niantic das AR-Spiel Ingress auf den Markt.

Während die Entwickler bereits an einer Spielefortsetzung namens Ingress Prime arbeiten, kündigt Netflix eine passende Anime-Serie zum Spiel an. Dabei soll die neue Netflix-Serie nicht nur das Spiel adaptieren, sondern auch eine direkte Verbindung zum neuen Spiel schaffen.

Mehr dazu: Was ist eigentlich Ingress? Der Papa von Pokémon GO

Ingress - So funktioniert der Vorgänger von Pokémon Go ansehen

Anime-Serie zu den Spielen Ingress & Ingress Prime

In der Serie Ingress: The Animation breitet sich eine neuartige Materie auf der Erde aus, durch die Menschen übersinnliche Kräfte entwickeln. Dazu gehören auch Makoto und Sarah. Als sie entdecken, dass ein skrupelloses Unternehmen die Materie nutzt um damit Experimente an Menschen durchzuführen, nehmen sie den Kampf auf. Ihr Gegenspieler ist ein gewisser Jack, der auch im angekündigten Spiele-Sequel eine wichtige Rolle einnimmt.

Für die Anime-Umsetzung zeigen sich Regisseur Yuhei Sakuragi und die Drehbuchautoren Soki Tsukishima und Tora Tsukishima für das Studio Crafter verantwortlich. Takeshi Honda macht das Charakter-Design und Atsushi Furukawa kümmert sich um die CGI-Animation, bekannt auch für den populären Anime "Neon Genesis Evangelion" (1995-1996).

Netflix-Serie bereitet auf das neue Spiel vor

Ingress: The Animation soll bereits in diesem Herbst auf Netflix an den Start gehen. Dafür hat das neue Spiel Ingress Prime bisher noch kein Release-Termin, dürfte sich aber mit dem Erscheinen der Anime-Serie sicherlich ändern.