Invincible Season 4: Alle Infos zur nächsten Staffel der Amazon Prime-Serie

Die US-Zeichentrickserie Invincible läuft seit 2021 auf dem Amazon-Dienst Prime Video. Im Februar 2025 startete die dritte Season, schon jetzt steht aber fest, dass es nicht die letzte Staffel der Serie gewesen ist. In diesem Artikel listen wir auf, was bislang zu Season 4 von Invincible bekannt ist.

Hier kommt ihr direkt zu allen wichtigen Kapiteln:

Ankündigung: Ist Staffel 4 schon offiziell bestätigt?

Die einfache Antwort: ja. Bereits im Juli 2024 wurde unter anderem auf dem offiziellen X (ehemals Twitter)-Kanal der Serie verkündet, dass nach Staffel 3 mindestens auch noch Staffel 4 folgen wird.

Wie Schauspieler Jonathan "J.K." Simmons in einem Interview mit Collider verraten hat, wird bereits aktiv an der vierten Staffel der Serie gearbeitet, er selbst werde "irgendwann in den nächsten Monaten" ins Studio zurückkehren. Simmons leiht Charakter Nolan seine Stimme und ist deswegen als glaubwürdige Quelle einzustufen.

Release: Wann kommt Staffel 4 raus?

Dazu gibt es bislang keine Informationen. Zwischen den Starts von Season 1 und Season 2 lagen knapp 20 Monate, zwischen Season 2 und 3 waren es nur 15 Monate. Mit etwas Glück könnte Staffel 4 also im Spätsommer/Herbst 2026 erscheinen.

Wieviele Episoden hat Staffel 4?

Auch hierzu gibt es noch keine Informationen. Da aber alle bisher veröffentlichten drei Staffeln jeweils acht Folgen hatten, liegt die Vermutung nahe, dass auch Season 4 wieder diese Folgenzahl aufweist. Offen ist zudem noch, ob die Episoden von Season 4 ähnlich wie Staffel 2 in zwei Viererblöcke aufgeteilt werden, zwischen denen es eine Pause gibt – oder wie in Staffel 1 und 3 ohne Pause und in wöchentlichem Abstand gezeigt werden.

Story: Worum geht es in der Geschichte von Season 4?

Achtung: Es folgen Spoiler zu Staffel 3 von Invincible!

Auch hier ist noch zu früh, um mögliche Plot-Details zu erahnen, auch die Macher*innen der Serie haben sich noch nicht dazu geäußert. Zunächst müssen ohnehin die Ereignisse der dritten Season abgewartet werden, die noch bis zum 13. März 2025 laufen wird.

Möglicherweise wird dort erneut Bösewicht Multi-Paul eine Rolle spielen, der in Staffel 3 groß eingeführt wurde, allerdings auch schon in Season 2 einen Cameo-Auftritt hatte.

Invincible basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe von Robert Kirkman, Cory Walker und Ryan Ottley. Im Mittelpunkt steht der Teenager Mark Grayson, der sich in einen Superhelden verwandelt und dabei die Unterstützung seines Vaters Nolan Grayson bekommt, der als Omni-Man ebenfalls ein berühmter und mächtiger Superheld ist.