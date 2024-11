inZOI: Releasetermin bestätigt, Early Access startet nicht mehr in diesem Jahr

inZOI hat einen Releasetermin!

Fans von Lebenssimulationen und Die Sims müssen sich etwas länger gedulden, bis inZOI in den Early Access startet. Bis vor Kurzem ging Entwickler Krafton noch davon aus, es in diesem Jahr zu schaffen. Daraus wird allerdings nichts, wie jetzt bekannt wurde.

Das ist der neue Termin: Allzu lange müsst ihr aber nicht warten. Der offizielle Releasetermin ist der 28. März 2025, wie das Studio in seinem Discord-Kanal bekannt gegeben hat.

In den letzten Monaten war inZOI auf der gamescom in Köln vertreten und veröffentlichte eine kostenlose Demo des Charaktereditors, die sehr großen Anklang auf Steam fand. Grund für die jetzige Verschiebung sei, dass das Team nach dem umfassenden Feedback mehr Zeit einplanen möchte, um den Release bestmöglich über die Bühne zu bringen.

Auch unsere Kollegin Rae konnte auf der gamescom bereits reinspielen und blieb noch mit einigen Fragezeichen zurück. Ihre Eindrücke schildert sie hier:

Was ist inZOI?

Die koreanische Lebenssimulation tritt in die Fußstapfen von Die Sims und könnte seit langer Zeit ein ernst zu nehmender Konkurrent für EAs Erfolgsgeschichte werden.

Das offensichtlichste Alleinstellungsmerkmal innerhalb des Genres ist die fotorealistische Grafik. Dank Unreal Engine 5 sieht inZOI wirklich schick aus und verzichtet auf einen comichaften Art-Style. Das wird vor allem im Charaktereditor deutlich, mit dem sich ziemlich beeindruckende „Zois“ erstellen lassen.

Auf der spielerischen Seite verspricht Krafton frei platzierbare Möbel, anpassbare Grundstücke und eine glaubwürdig simulierte Welt. Der Entwickler hat außerdem ziemlich selbstbewusst angekündigt, das Spiel für 20 Jahre unterstützen zu wollen. Unter anderem sei geplant, im Laufe der Zeit neue Städte aus unterschiedlichen Teilen der Welt nachzuliefern.

Nachdem Electronic Arts angekündigt hat, dass es kein Sims 5 geben wird und stattdessen am mittlerweile 10 Jahre alten Die Sims 4 festhält, kommt das deutlich moderner wirkende inZOI vielleicht genau zur richtigen Zeit.

Allerdings wäre es nicht die erste ambitionierte Lebenssimulation, die an ihren Ansprüchen scheitert. Erst in diesem Jahr wurde Life by You von Entwickler Paradox komplett eingestampft. Ob inZOI der hohen Erwartungshaltung gerecht wird, erfahren wir ab dem 28. März 2025 im Early Access auf Steam. Konsolen-Versionen für PS5 und Xbox Series sollen später folgen.