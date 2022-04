iPhone 13 mitsamt gigantischem Datenvolumen für nur 49 Euro! [Anzeige]

Nie wieder Sorgen um Datenvolumen gibt's zusammen mit einem nagelneuen iPhone 13 für nur 49 Euro Einmalzahlung sowie anschließend 44,99 Euro pro Monat. Bei einem Gerätepreis von 779 Euro auf Amazon bleiben so nach Abzug von allen Gesamtkosten nur noch 14,57 Euro monatlich für gigantische 120 Gigabyte Datenvolumen übrig - ein Hammerpreis!

Das iPhone 13 knüpft nahtlos an die Qualität seiner Vorgänger an - hier bekommt ihr ein Premium-Smartphone vom wohl bekanntesten Unternehmen der Welt. Das 13er Modell hat nochmal ordentlich an Leistung und Ausstattung zugelegt, insbesondere die Kamera wurde aufgewertet. 12 Megapixel und eine neue Ultraweitlinse, die nun auch bei weniger geeignetem Licht für tolle Momentaufnahmen sorgen, liefern in Zusammenarbeit mit der Software eine erstaunliche Performance ab.

Das Display ist gewohnt bombastisch: Mit dem Super Retina XDR-OLED-Display habt ihr eins der besten, das man bekommen kann. Gegen verlorene Kämpfe mit der Schwerkraft sorgt das Ceramic Shield für Bruchschutz und ungewollte Installation der allseits bekannten "Spider-App". Dank des stark vergrößerten Akkus kommt ihr auch ohne zwischenzeitliches Aufladen durch den Tag und braucht euch darüber keine Gedanken mehr zu machen.

Auf die Frage "Wie viel Datenvolumen hast du?", könnt ihr nun wahlweise mit "Ja" oder auch "Alles davon" antworten. Unglaubliche 120 Gigabyte erlauben es euch in diesem Tarif jeden Monat bis zum Sankt Nimmerleinstag exzessiv zu surfen, streamen und spielen. Je nach Nutzung kann man so schon mal eine ganze Menge Traffic verbrauchen: Netflix frisst in UHD-Qualität 7 Gigabyte in nur 60 Minuten. Selbst bei hoher Qualität sind es immerhin noch 3 Gigabyte. Wenn man das beim täglichen Pendeln zur Arbeit mal ausnutzt, kommt einiges zusammen.

YouTube jagt nur in Full HD schon 1,7 Gigabyte durch die Leitung. Und dann kommen noch Datenfresser wie WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok und sämtliche sonstige Dienste dazu. Generell verbrauchen wir immer mehr Daten. Während 2019 nur 130 GB pro Anschluss im Monat geflossen sind, sind es 2021 schon über 230 Gigabyte. Mit diesem Tarif seid ihr also bestens für die Zukunft gerüstet. 4K-Streaming kann kommen!

100 Euro Wechselbonus, 120 GB und ein iPhone 13

Das Gesamtpaket erhaltet ihr für einmalig 49 Euro und schließlich 44,99 Euro im Monat auf zwei Jahre hinweg. Insgesamt habt ihr hier also ein vergleichsweise günstiges Angebot, wenn man bedenkt, dass 1 GB Datenvolumen in Deutschland momentan durchschnittlich 3,74 Euro und das iPhone 13 bei Amazon 779 Euro kostet. Würde man also das iPhone vom Gesamtpreis nach 24 Monaten abziehen, würdet ihr also umgerechnet nur 14,57 Euro pro Monat für eure 120 GB Datenvolumen bezahlen.

Wer gerade nicht bei O2 ist, der sichert sich darüber hinaus sogar noch 100 Euro Wechselbonus mit dazu! Aber ihr müsst schnell sein, den Tarif gibt es nur so lange, bis alle Geräte verkauft sind - einige sind schon nicht mehr verfügbar!