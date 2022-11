Das iPhone 14 & 14 Plus bekommt ihr bei eBay so günstig wie sonst nirgendwo

Es gibt mal wieder eine Gutscheinaktion bei eBay – und mit dabei sind sogar die aktuellen iPhones. Der bekannte und vertrauenswürdige Händler „ikauf66“ mit über 200.000 positiven Bewertungen ist eine der besten Anlaufstellen für Smartphone-Deals und liefert auch diesmal wieder großartige Preise.

Das iPhone 14 mit 265 GB Speicher kostet gerade nur 999€, das allein ist schon ein guter Preis, aber es wird noch besser: Mit dem Gutscheincode „POWERWINTER“ könnt ihr nochmal 50€ sparen und euch das Modell so für nur 949€ holen. So günstig war das iPhone noch nie! Zum selben Preis gibt es übrigens auch das iPhone 14 Plus, allerdings nur mit 128 GB Speicher. Der Preis gilt nur noch bis zum 16. November, also beeilt euch, wenn ihr das Angebot nutzen wollt.

So viel kann das iPhone 14

Seien wir einmal ehrlich: Die meisten von euch, die auf diesen Artikel geklickt haben, wissen schon genau, wieso sie ein iPhone 14 wollen. Es ist eben neuer und besser als die alte Version. Falls ihr euch aber doch noch nicht ganz sicher seid, ob es ein Upgrade wirklich wert ist, könnt ihr euch hier den Test (zum iPhone 14 Plus) von unseren Freunden bei GameStar Tech durchlesen – die Kurzversion für diejenigen von euch mit wenig Zeit ist direkt darunter.

Mehr zum Thema iPhone 14 Plus im Test: Für wen lohnt es sich und wer kann sich das Upgrade sparen?

Die Kamera liefert euch mal wieder wunderschöne Aufnahmen in voller Schärfe und mit knalligen Farben – sogar bei wenig Licht. Außerdem profitieren eure Videos von Stabilisierung durch den „Action Modus“. Wenn ihr lieber Videos schauen wollt, könnt ihr das ganze 20 Stunden lang auf dem iPhone 14 und sogar 26 Stunden auf dem iPhone 14 Plus, bevor ihr es wieder laden müsst. Einen starken Prozessor für Spiele bringt das iPhone natürlich auch wieder mit, in diesem Fall bekommt ihr den A15 Bionic Chip.

Inzwischen verfügt das iPhone ähnlich wie die Apple Watch außerdem über eine automatische Notruffunktion, die erkennt, falls ihr zum Beispiel in einen Autounfall verwickelt werdet. Hoffentlich werdet ihr dieses Feature nie brauchen, aber falls doch, ist euer iPhone mit Ceramic Shield robust gebaut und resistent gegen Kratzer und Feuchtigkeit.

iPhone 14 Plus: Was ist der Unterschied?

Das „Plus“-Modell unter den iPhones wurde neu eingeführt und ist zum Glück nicht schwer zu erklären: Es ist ganz einfach größer. Während das normale iPhone 14 6,1 Zoll (ca. 15,5 cm) groß ist, misst das iPhone 14 PLUS ganze 6,7 Zoll (ca. 17 cm). Abgesehen davon ist, wie bereits erwähnt, der Akku etwas besser, sonst unterscheidet sich die Hardware nicht merklich.

Wenn ihr größere Smartphones bevorzugt, müsst ihr also endlich nicht mehr zum wesentlich teureren iPhone 14 Pro Max greifen.